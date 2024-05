Las Fuerzas Armadas de Israel anuncian una investigación interna sobre el bombardeo de Rafá

La abogada general militar israelí advierte de que el "frente legal" afecta al día a día de la guerra

MADRID, 27 May. 2024 (Europa Press) -

El Mecanismo de Evaluación e Investigación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas israelíes ha anunciado la apertura de una investigación sobre el ataque del domingo sobre un campo de desplazados de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, donde murieron 45 palestinos, incluidos menores de edad.

Este Mecanismo es un organismo militar independiente que investiga incidentes "inusuales", en este caso por orden de la abogada general militar, la general Yifat Tomer-Yerushalmi.

Tomer-Yerushalmi "ha ordenado al Mecanismo de Evaluación e Investigación del Estado Mayor Conjunto investigar el ataque de Rafá", indica un comunicado militar oficial, que destaca que "las Fuerzas de Defensa de Israel lamentan cualquier lesión causada a quienes no participan en los combates".

El texto explica que la aviación israelí atacó anoche a "objetivos terroristas importantes" en Rafá, entre los que había altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "responsables de ordenar ataques de miembros de Hamás en Judea y Samaria", nombre que da Israel a Cisjordania, incluidos "atentados mortales contra ciudadanos del Estado de Israel".

Este ataque se basaba en información de inteligencia y antes de su ejecución "se tomaron muchas medidas para reducir las posibilidades de hacer daño a personas no implicadas", tales como comprobaciones aéreas, el uso de armamento de precisión y otras medidas de inteligencia que "permitieron concluir que no se causaría daño a civiles no implicados".

El comunicado militar resalta que el ataque no fue en la zona humanitaria de El Mauasi y recuerda que se había pedido la evacuación de la misma en las últimas semanas.

Tomer-Yerushalmi ha participado previamente en el congreso anual del Colegio de Abogados de Israel celebrado en la ciudad de Eilat, donde ha calificado de "muy grave" lo ocurrido el domingo en Rafá.

La abogada general militar israelí ha indicado por otra parte que se está investigando la muerte bajo custodia de palestinos capturados durante la ofensiva militar y las denuncias sobre posibles abusos contra los derechos humanos en los campos de detención militares.

Antiguos internos y sanitarios de la base de Sde Teiman informaron el mes pasado al grupo Médicos por los Derechos Humanos de que los detenidos habían sufrido facturas, hemorragias internas e incluso había habido muertos, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

"frente legal" de la guerra

Tomer-Yerushalmi ha calificado de "inusual" el actual conflicto en Gaza con "un alcance sin precedentes de cuestiones legales emergentes" debido a la "sensibilidad y enorme complejidad de los desafíos legales que afrontamos", condicionadas por "la inmediatez con la que el frente legal afecta a la guerra".

Considera así que los "enemigos de Israel" están "aprovechando interesadamente las leyes mientras utilizan brutalmente a la población como escudos humanos". Israel está "en una guerra que no ha elegido" contra "un enemigo que se aprovecha y hace daño a su propio pueblo".

Tomer-Yerushalmi se ha referido a la "desagradable" denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ha asegurado que "no tiene ninguna base real".

Igualmente ha criticado la "indignante" decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de solicitar una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres altos cargos de Hamás.

En el caso de Gallant y Netanyahu están acusados de utilizar el hambre como arma de guerra. En ese sentido, la abogada general militar israelí ha calificado de "absurdos" los cargos y ha recordado las medidas adoptadas por las Fuerzas Armadas israelíes para facilitar la entrega de alimentos, medicamentos y ayuda internacional a Gaza.

"No hay ningún otro país en el mundo que pueda estar tan orgulloso de su compromiso con la investigación y con el cumplimiento de las normas en medio de una guerra por la existencia", ha subrayado. Así, ha reconocido que puede haber incumplimientos de la normativa por parte de los militares, pero serían en cualquier caso "excepciones que no son la norma" y no suponen una política deliberada en contra de las leyes de la guerra.

Tomer-Yerushalmi ha resaltado así que el compromiso israelí con la justicia "no emana del miedo al contexto internacional, sino en primer lugar de que Israel es un país de leyes". "Las normas y la pureza de sus armas son valores que impregnan el código de valores de las FDI desde el día que se crearon", ha asegurado.

Europa Press