Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que las tropas rusas siguen bombardeando Azovstal

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han afirmado que las tropas rusas "no dejan de infligir ataques a√©reos" en la planta Azovstal, en Mari√ļpol, donde adem√°s han fallado los corredores humanitarios, seg√ļn ha informado el asesor del alcalde, Petro Andriushchenko.

"En Mari√ļpol, los principales esfuerzos de los ocupantes rusos se centran en bloquear y tratar de destruir nuestras unidades en el √°rea de la planta de Azovstal. El enemigo no deja de infligir ataques a√©reos", han se√Īalado las Fuerzas Armadas de Ucrania en su √ļltimo informe.

Por su parte, Andriushchenko ha hecho hincapi√© en que en Mari√ļpol pr√°cticamente no hay agua, comida y espacios para vivir, una situaci√≥n que ha precipitado que las autoridades ucranianas hayan propuesto a Rusia el intercambio de combatientes de la plata sider√ļrgica a cambio de prisioneros rusos.

Asimismo, en otro punto del país, el jefe de la administración militar Regional de Chernígov, Viacheslav Chaus, ha informado a través de Telegram de que hay muertos y heridos --de momento se desconoce un balance-- por bombardeos en escuelas, edificios de oficinas y casas privadas en Novgorod-Siversky.

Por otro lado, el alcalde de Lozova, Sergei Zelenski, ha se√Īalado que, como consecuencia de un bombardeo de las tropas rusas, un almac√©n de productos agr√≠colas ha sido destruido en esta regi√≥n de J√°rkov. En este sentido, ha indicado que no hay peligro terrestre para la localidad, pero sigue habiendo peligro de posibles misiles, tal y como ha recogido la agencia de noticias Unian.

Adem√°s, la cadena estadounidense CNN, ha recogido que las fuerzas ucraianas han destruido dos puentes en el r√≠o Donets para frenar el avance ruso en la provincia de Lugansk, seg√ļn una imagen satelital recopilada por BlackSky.

Por otro lado, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha se√Īalado a esta misma cadena que no puede garantizar la seguridad de los residentes de Kiev. "Mientras haya guerra en Ucrania no podemos dar garant√≠as a ning√ļn ucraniano", ha indicado, agregando que no descarta un posible ataque de las fuerzas rusas a la ciudad.

Precisamente en Kiev, a √ļltima hora de este mi√©rcoles, el cine Tampere ubicado en el distrito Solomianskyi de la capital ucraniana, se ha incendiado, sin que por ahora est√©n claras las causas, seg√ļn han informado las agencias de noticias ucranianas.