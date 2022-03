Las Fuerzas Armadas de Ucrania informan de preparativos para un referéndum en la región de Jersón

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este miércoles que Rusia ha comenzado los preparativos para organizar un referéndum en la región de Jersón, en la que viven cerca de 280.000 personas, tomada por los rusos el pasado 2 de marzo.

"Para controlar los territorios temporalmente ocupados del sur de Ucrania, el enemigo está tratando de crear administraciones militares y civiles y ha comenzado los preparativos para un referéndum sobre una entidad cuasi estatal en la región de Jersón, la llamada "República Popular de Jersón", han asegurado en su informe vespertino.

Además, han precisado que las tropas rusas no han tenido "acciones activas" en dirección norte. "En un futuro próximo, se espera que el fuego contra las unidades ucranianas se intensifique para garantizar el movimiento de sus tropas, con la tarea adicional de bloquear la ciudad de Chernígov", han dicho.

Por otro lado, la ciudad de Járkov continúa siendo bombardeada. Las tropas rusas han "llevado a cabo movimiento de unidades de artillería" en la ciudad de Izium. En la región de Donetsk, "los principales esfuerzos siguieron centrándose en tomar el control de los asentamientos de Popasna, Rubizhne, así como la captura de la ciudad de Mariúpol".

En este sentido, las Fuerzas Armadas ucranianas han indicado que las tropas rusas "no han tenido éxito" en las operaciones de asalto en las áreas de Popasna, Rubizhne, Novobahmutivka, Marinka y Zolota Niva. "Se espera que los intentos de lanzar una ofensiva en las direcciones de Kramatorsk y Pokrovsk, así como para concentrar los esfuerzos en la dirección de Svitlodarsk", han agregado.

"Unidades de las Fuerzas de Defensa restauraron el control sobre los asentamientos de Orlove, Zagradivka y Kochubeyevka", han señalado en el informe, en el que también han facilitado información sobre altos cargos "caídos" de las Fuerzas Armadas rusas.

Posibles nuevos ataques en el donbás

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aseverado que hay una acumulación de tropas rusas para posibles nuevos ataques en la región del Donbás y ha calificado como "difícil" la jornada de contactos con socios y aliados.

En este sentido, el mandatario ucraniano ha dicho que "no cree en nadie" y no confía " en "ninguna hermosa construcción verbal", ya que hay una "situación real en el campo de batalla". Asimismo, ha recordado que la reducción de operaciones militares anunciada por Rusia en Kiev y en Chernígov "no es una retirada", sino que se trata "de las consecuencias del exilio".

"Hoy ha sido un día diplomático muy activo para mí. Uno difícil. Las prioridades son conocidas. Hay tres de ellos: armas para Ucrania, nuevas sanciones contra Rusia y apoyo financiero para nuestro Estado", ha dicho, además, agregando que "la libertad no debe estar peor armada que la tiranía".

De esta manera, ha recordado las conversaciones que ha tenido a lo largo de este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como el discurso que ha pronunciado ante el Parlamento noruego y los contactos con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, y el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed.

"Espero resultados concretos en los próximos días de nuestros representantes en América Latina, Medio Oriente, el sudeste asiático y África", ha señalado, tal y como recoge un comunicado de la Presidencia ucraniana.