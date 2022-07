Las Fuerzas de Defensa de Israel admiten haber usado drones armados en ataques aéreos

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han admitido este miércoles haber usado drones armados en ataques aéreos para atacar objetivos.

Un sargento militar de las FDI ha afirmado que "no hay obstáculo" para dar a conocer las verdaderas capacidades de los drones de ataque de Israel, tal y como ha recogido 'The Times of Israel'.

En este sentido, ha informado de que el dron 'Elbit Hermes 450' se utilizó el martes en un bombardeo contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza en respuesta a los disparos en una ciudad fronteriza israelí.

Israel ha asegurado que ha utilizado drones armados para atacar numerosos objetivos a lo largo de los años, según los informes, desde la guerra de 2006 en el Líbano y la guerra de 2008 en la Franja de Gaza.

Asimismo, el Ejército israelí ha confirmado que los drones israelíes se utilizaron en varias operaciones contra miembros de Hamás en la Franja de Gaza, incluido el comandante Ahmed Jabari en 2012.

Los drones también se han utilizado en una técnica conocida como "golpe de techo", en la que se dispara un misil inerte al techo de un edificio para advertir a los residentes que se vayan antes de que el inmueble sea destruido por municiones armadas.