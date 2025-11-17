Las fuerzas de Israel evacuan y demuelen un asentamiento levantado sin permisos por colonos en Cisjordania

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han evacuado y demolido este lunes un asentamiento levantado sin permisos por colonos en Cisjordania, concretamente en los alrededores de Jerusalén, unas labores que han derivado en enfrentamientos ante la oposición de los residentes a estas acciones, incidentes que se han saldado con un agente herido.

Las labores se han centrado en el asentamiento de Tzur Misgavi, erigido cerca de Gush Eztion —el principal conglomerado de asentamientos en Cisjordania— y en el que vivían cerca de 20 familias, después de que las autoridades dieran luz verde a su demolición, según ha informado la emisora pública israelí, Kan.

El Ejército había levantado previamente controles y bloqueos en las carreteras que iban al lugar de cara a la demolición —unas acciones relativamente poco frecuentes por parte de las fuerzas israelíes—, si bien finalmente han estallado unos enfrentamientos en los que un policía ha recibido una pedrada en la cara.

El asentamiento, ubicado al este de Gush Etzion y parte del Área C de Cisjordania, acogía a más de 20 familias desde hace más de un año. La demolición tiene lugar en medio del aumento de los ataques por parte de colonos contra palestinos, frecuentemente con respaldo de las fuerzas de seguridad, lo que ha provocado numerosas críticas por parte de la comunidad internacional.

A pesar de que el Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, como este último, que son los únicos que considera contrarios a la ley.

Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó en julio que la política de asentamientos israelí es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzoso de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales y la imposición de leyes nacionales, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.