Las fuerzas de Pakistán y Afganistán intercambian disparos en la frontera tras una semana de conflicto

Por Mohammad Yunus Yawar

KABUL, 6 mar (Reuters) -

Las tropas paquistaníes y afganas intercambiaron disparos en decenas de puntos a lo largo ‌de su frontera el ‌viernes, ⁠mientras que la ONU dijo que el conflicto, que ya dura una semana, ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas.

Los países del sur ​de Asia ⁠no ⁠muestran signos de acercamiento en los peores combates que han vivido en años, lo que se ​suma a la inestabilidad de una región que también se enfrenta a los ‌ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, un ​país que limita con Afganistán y ​Pakistán.

Los combates han incluido ataques aéreos paquistaníes contra instalaciones del Gobierno talibán, como la base aérea de Bagram, al norte de la capital afgana, Kabul.

HOGARES BOMBARDEADOS DURANTE EL IFTAR

El Ministerio de Defensa de Afganistán dijo que las fuerzas talibanes atacaron instalaciones militares pakistaníes a lo largo de los ​2.600 kilómetros de frontera, destruyendo numerosos puestos y derribando un dron.

Fuentes de seguridad pakistaníes afirmaron que llevaron a cabo operaciones terrestres ⁠y aéreas contra objetivos militares, entre ellos Kandahar, el corazón del territorio talibán y donde reside su liderazgo central, ‌y destruyeron varios puestos fronterizos afganos.

Decenas de personas se reunieron el viernes en Kabul para protestar por los ataques de Pakistán en territorio afgano, coreando consignas contra Pakistán, según un testigo, mientras que la agencia de noticias Bakhter informó de una gran concentración en la provincia de Laghman para manifestarse contra los recientes ataques de Pakistán.

Los habitantes de las ciudades fronterizas han declarado ‌a Reuters que las tropas comienzan a intercambiar intensos bombardeos tras la puesta de sol, lo que ⁠sitúa a las viviendas en la línea de fuego justo cuando las familias ‌se sientan al iftar, o romper el ayuno, durante el mes sagrado ⁠del Ramadán.

Varios dijeron que sus familiares y vecinos han ⁠huido.

"La situación en Afganistán y Pakistán sigue siendo tensa en un contexto de conflicto activo a lo largo de la frontera", dijo la agencia de la ONU para los refugiados, y añadió que se cree que unas 115.000 personas en Afganistán y 3.000 en Pakistán ‌han huido de sus hogares.

Varios países se ​han ofrecido a negociar una tregua, el más reciente Turquía, aunque la guerra de Irán ha desviado la atención de la mayoría de los países del golfo Pérsico que se habían ofrecido. (Información de Mohammad Yunus Yawar en Kabul; ‌escrito por Saad Sayeed; edición de William Mallard; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)