Las fuerzas israelíes bombardean objetivos "terroristas" en Saná en respuesta al ataque hutí del miércoles

Yemen: Las fuerzas israelíes bombardean objetivos "terroristas" en Saná en respuesta al ataque hutí

Las fuerzas israelíes bombardean objetivos "terroristas" en Saná en respuesta al ataque hutí del mié
Las fuerzas israelíes bombardean objetivos "terroristas" en Saná en respuesta al ataque hutí del mié

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado este jueves una nueva batería de bombardeos contra objetivos "terroristas" en la capital de Yemen, Saná, que habrían provocado la muerte de varias "decenas" de rebeldes hutíes, según el Gobierno.

"Como prometí ayer quienes nos hagan daño recibirán siete veces más daño", ha proclamado el ministro de Defensa, Israel Katz, al dar cuenta de lo que ha descrito como "un duro golpe" contra la insurgencia yemení. Entre los objetivos alcanzados figuran bases militares, drones y arsenales de armas.

Al menos 20 personas resultaron heridas por el impacto de un dron el miércoles en la ciudad de Eilat, situada en el sur de Israel. Ya entonces Katz lanzó una advertencia que anticipa que habría respuesta: "Los terroristas hutíes se niegan a aprender de Irán, Líbano y Gaza, y aprenderán por las malas".

Los hutíes, aliados de Irán, han lanzado numerosos ataques contra Israel como represalia por la operación militar en la Franja de Gaza, lo que ha llegado a limitar en algunos picos de tensión la navegación en el mar Rojo, un paso clave para el comercio internacional.

