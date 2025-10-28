Las fuerzas israelíes matan a tres milicianos palestinos en Cisjordania, según la policía

CERCA DE YENÍN, Cisjordania, 28 oct (Reuters) -

Las fuerzas de seguridad israelíes mataron el martes a tres milicianos palestinos en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, según informó un portavoz policial.

Las fuerzas dispararon a los milicianos, que planeaban ataques en la zona del campamento de refugiados de Yenín, y luego los atacaron también por aire, según la policía y el ejército israelíes.

No hubo comentarios inmediatos por parte de las autoridades palestinas.

Una operación militar israelí a gran escala en el campamento de Yenín, durante mucho tiempo bastión de grupos milicianos como Hamás y la Yihad Islámica, dejó gran parte de la zona abandonada y en ruinas. (Información de Maayan Lubell en Jerusalén y Raneen Sawafta cerca de Yenín; edición de Kim Coghill; edición en español de Jorge Ollero Castela)