Las fuerzas israelíes matan a tres milicianos palestinos en Cisjordania, según la policía
CERCA DE YENÍN, Cisjordania, 28 oct (Reuters) -
Las fuerzas de seguridad israelíes mataron el martes a tres milicianos palestinos en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, según informó un portavoz policial.
Las fuerzas dispararon a los milicianos, que planeaban ataques en la zona del campamento de refugiados de Yenín, y luego los atacaron también por aire, según la policía y el ejército israelíes.
No hubo comentarios inmediatos por parte de las autoridades palestinas.
Una operación militar israelí a gran escala en el campamento de Yenín, durante mucho tiempo bastión de grupos milicianos como Hamás y la Yihad Islámica, dejó gran parte de la zona abandonada y en ruinas. (Información de Maayan Lubell en Jerusalén y Raneen Sawafta cerca de Yenín; edición de Kim Coghill; edición en español de Jorge Ollero Castela)
