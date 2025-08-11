Las fuerzas rusas derriban dos drones que volaban hacia Moscú

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia han derribado este lunes de madrugada dos drones que volaban hacia Moscú, según el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, que ha confirmado el despliegue de los servicios de emergencia sin dar más detalles acerca de las posibles consecuencias.

El Ministerio de Defensa ruso también ha confirmado en su recuento de incidentes nocturnos el derribo de dos aeronaves no tripuladas en la región de Moscú, con un total de 39 drones interceptados en todo el país, en su mayoría en áreas cercanas a la frontera.

El balance del Gobierno, sin embargo, incluye dos derribos en la región de Nizhni Nóvgorod, un territorio más al este de Moscú y donde, según el gobernador, Gleb Nikitin, ha muerto una persona y otras dos han resultado heridas. El objetivo habría sido una zona industrial de la zona de Arzamas.

Las Fuerzas Armadas ucranianas, por su parte, han acusado a las rusas de lanzar en las últimas horas más de 79 drones contra objetivos en Ucrania, de los cuales 59 han sido interceptados.