Las fugas prematuras hacia Europa amenazan el recambio de la Argentina campeona del mundo

Los futbolistas argentinos emigran cada vez más jóvenes a Europa, una apuesta riesgosa para todos los actores del mercado, pero también para el cacareado recambio de la selección campeona del mundo.

En un año de Mundial que despedirá de la Albiceleste a varios de los héroes de Catar, empezando por Lionel Messi, la fuga temprana de promesas argentinas aparece para clubes formadores y familias como una tentación económica irresistible.

Pero para muchos jugadores marca el naufragio de sus carreras, una tendencia que quedó al descubierto al cierre de los principales mercados europeos el lunes, cuando ningún compatriota de Diego Maradona se robó los reflectores.

Según el Informe Global de Transferencias de FIFA de 2025, publicado el miércoles pasado, Argentina fue la segunda cantera mundial con 1.207 fichajes, detrás de Brasil (2.326).

Pese al volumen, y a que tres de cada cuatro juveniles salen con cláusula de reventa, el país no figura entre los cinco que más facturan por transferencias, un indicio de que los clubes argentinos no capitalizan bien el talento que forman.

Con el ejemplo más emblemático de Messi, que firmó a los 13 años con FC Barcelona, otras joyas de la Albiceleste que también triunfaron en Europa como Esteban Cambiasso (15), Sergio Agüero (18) o Ángel Di María (19) han alentado al mercado a comprar cada vez más pronto.

A continuación, algunos casos recientes de jóvenes talentos que están en deuda tras emigrar prematuramente a Europa, un fenómeno que amenaza el recambio de Argentina a menos de cinco meses del Mundial de Norteamérica.

Valentín Barco

Con 19 años y sin ser titular indiscutido en la primera de Boca Juniors, el lateral llegó en 2024 a buscar minutos en la Liga Premier inglesa con el Brighton, que lo compró por unos 13 millones de euros y luego lo cedió al Sevilla, donde no tuvo oportunidad.

Pese a que perdió valor en el mercado, en julio de 2025 aterrizó cedido al Estrasburgo, donde pudo mostrar su calidad reconvertido en mediocentro.

Claudio Echeverri

En enero de 2024, el Manchester City pagó a River Plate unos 18 millones de euros por el entonces extremo de 18 años. Jugó 64 minutos con el club inglés antes de ser cedido al Bayer Leverkusen y luego al Girona, del City Group.

Tanto River como el Diablito han manifestado interés en una eventual cesión de regreso al Millonario, donde un sector de la hinchada lo resiste tras su accidentada salida.

Facundo Buonanotte

A finales de 2022, el Brighton apostó 11 millones de euros por este mediocentro que a los 18 años brillaba en Rosario Central.

Tras su primera temporada en Europa fue cedido al Leicester, donde una campaña sólida llamó la atención del Chelsea.

En el club londinense llegó sin opción de compra y solo jugó 8 partidos, por lo que rompió la cesión y recayó a préstamo en el Leeds.

Adolfo Gaich

Con apenas 8 goles en el fútbol argentino, el delantero de San Lorenzo fue fichado en 2020 por el CSKA de Moscú por más de 9 millones de euros. Allí nunca logró continuidad y encadenó siete cesiones a clubes menores de Rusia, Turquía, Italia y España.

Trotamundos y con apenas 26 años, la promesa de goleador rescindió su contrato en Rusia y volvió al fútbol argentino con Estudiantes de La Plata esta temporada. Su valor actual es de 800.000 euros, según Transfermarkt.

Alejo Véliz

Canterano de Rosario Central, en 2023 se convirtió en la venta más cara en la historia del club cuando el Tottenham pagó por él 15 millones de euros. En Inglaterra solo jugó 8 partidos antes de ser cedido al Sevilla y luego al Espanyol.

A los 22 años resignó su sueño europeo y regresó al club rosarino. Tiene contrato con los Spurs hasta 2029, pero hoy su ficha está tasada en 3,5 millones de euros.

Darío Sarmiento

Debutó en Estudiantes de La Plata a los 16 años y en 2021 fue transferido al Manchester City por 5,5 millones de euros.

Tras perderse en el multiverso del City Group con préstamos al Girona o al Montevideo City, el extremo derecho regresó al fútbol argentino, primero a Tigre, y en esta campaña a Colón de Santa Fe. Su ficha está tasada en 400 mil euros.

Franco Mastantuono

En agosto de 2025, con apenas 18 años, el canterano de River Plate llegó por 45 millones de euros al Real Madrid, la venta más cara en la historia del fútbol argentino.

La presión de ese rótulo disparó las expectativas de su rendimiento y acortó la paciencia de los hinchas merengues, que el domingo lo abuchearon por primera vez tras varias actuaciones discretas.

Llamado a ser protagonista con Argentina en el Mundial 2026, Mastantuono ya sintió el rigor de la popular frase "El Madrid no espera a nadie".