Microsoft ha comenzado a actualizar su versión de Edge para iOS y Android, incorporando funciones de Copilot impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), como los resúmenes de vídeo y los 'plugins', que ya estaban disponibles en la versión de escritorio del navegador.

Microsoft Copilot está completamente integrado en la modalidad de Edge para escritorio, sin embargo, la compañía tiene el objetivo de expandir las funciones del asistente impulsadas por IA también a la versión para dispositivos móviles.

Tanto es así que, tal y como ha podido comprobar Windows Latest, las nuevas funciones de Copilot ya están disponibles en el canal estable de Microsoft Edge para dispositivos con sistema operativo iOS y Android.

Una de las nuevas funciones integradas es la capacidad de generar resúmenes de documentos PDF. Al abrir un documento en el navegador Edge desde un 'smartphone', bastará con pulsar en el icono de Copilot para que se genere automáticamente un breve resumen del texto o una recopilación de los puntos clave de información.

Siguiendo esta línea, Copilot también permite llevar a cabo resúmenes de vídeos en Edge para Android e iOS. Es decir, los usuarios podrán solicitar los puntos más relevantes sobre el contenido de un vídeo sin tener que visualizarlo.

No obstante, esta función requiere que el vídeo disponga de una transcripción para poder generar el resumen, ya que Copilot de Edge resume textos, pero no analiza los fotogramas del vídeo en cuestión. En este sentido, no podrá resumir todos los vídeos pero, según Microsoft, sí podrá resumir la mayoría del contenido de plataformas como YouTube.

Por otra parte, otra de las novedades es el soporte para utilizar complementos o 'plugins' en Edge para iOS y Android. Con esta opción, los usuarios pueden escoger entre complementos como buscadores de recetas, comparadores de precios de productos en tiendas o generadores de canciones para utilizarlos con el asistente.

Estos 'plugins' se utilizan a la hora de realizar una consulta a Copilot que, mostrará sus resultados en base a las capacidades de estos complementos. Por ejemplo, si se le pregunta por los mejores 'smartphones' dentro de un rango de precio utilizando el complemento 'Tiendas', ofrecerá una comparación entre distintos dispositivos.

Igualmente, los usuarios también podrán desactivar las capacidades del motor de búsqueda de Bing para que de Copilot en Edge no incluya esta información en sus respuestas y utilizarlo como un 'chatbot' de forma independiente. No obstante, se ha de tener en cuenta que, si se desactivan las capacidades de búsqueda de Bing, las respuestas podrán estar desactualizadas.

Según ha advertido Windows Latest, puede que estas funciones aún no estén disponibles en todos los dispositivos. En este caso, los usuarios pueden implementarlas activando banderas o 'flags' a través de la url Edge://flags, donde podrán encontrar estas funciones como experimentos. Para comenzar a utilizarlas, tan solo se deberán marcar como disponibles aquellas funciones que se quieran utilizar.

Por ejemplo, en el caso de los iPad se pueden encontrar indicativos como 'PDF Copilot' para los resúmenes de documentos, 'Video Copilot Summary' para los resúmenes de los vídeos o 'Copilot full screen' para una experiencia del asistente en pantalla completa.

A pesar de que con estas nuevas funciones los usuarios podrán aprovechar más capacidades de la IA para llevar a cabo sus tareas diarias, se ha de tener en cuenta que continúa habiendo funciones de Copilot que no están incluidas en Edge para iOS y Android, y que sí integra la versión del navegador de escritorio.