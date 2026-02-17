Las ganancias de Antofagasta aumentan un 52% gracias a precios récord del cobre

LONDRES, 17 feb (Reuters) - La minera chilena Antofagasta registró el martes un alza del 52% en sus utilidades anuales, ya que los precios récord del cobre compensaron una producción ligeramente más débil, y afirmó que el aumento de su gasto de capital respaldaría la producción a medio plazo.

Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización para 2025 se dispararon hasta alcanzar la cifra récord de US$5.200 millones, frente a los US$3.430 millones del año anterior, en línea con las expectativas de los analistas, ya que los precios de referencia del cobre subieron más de un 40% el año pasado.

El dividendo final propuesto por Antofagasta para 2025 fue de 48 centavos por acción, lo que eleva el dividendo anual a 64,6 centavos por acción y representa una ratio de pago del 50% de los beneficios subyacentes. La empresa ha mantenido su política de devolver al menos el 35% de los beneficios netos a los accionistas durante más de una década.

El gasto de capital aumentó a US$3.700 millones el año pasado, superando los US$3.600 millones previstos, ya que las obras en su concentrador de Centinela alcanzaron su punto máximo. Se prevé que el gasto de capital sea de US$3.400 millones en 2026.

La deuda neta aumentó a US$2.750 millones a finales de 2025, un 69% más que el año anterior.

Las acciones de Antofagasta, que cotiza en la Bolsa de Londres, caían un 3,1% a media mañana, lo que la convirtió en la empresa con mayores pérdidas del índice FTSE 100 de Londres, que subía un 0,4%. Las acciones han subido casi un 11% este año.

Peel Hunt señaló que el dividendo final de 2025, de 48 centavos por acción, estaba por debajo del consenso de los analistas y de la estimación de la correduría, que era de 56,5 centavos.

DE LARGA DATA DE AMPLIAR CENTINELA

Antofagasta, que opera cuatro minas en Chile, lleva mucho tiempo tratando de expandir Centinela para satisfacer la creciente demanda de cobre.

"Creo que el progreso que hemos completado a finales del año pasado es aproximadamente el 70% de la construcción de la segunda concentradora de Centinela", dijo el director ejecutivo Iván Arriagada en una conferencia sobre resultados.

Más tarde, comunicó a los analistas que la construcción estaría terminada en 2027, que la producción se incrementaría en 2028 y que el primer año a pleno rendimiento sería en 2029. La unidad tiene una capacidad de procesamiento anual de 95.000 toneladas.

Arriagada afirmó que Antofagasta veía con buenos ojos el cambio de gobierno en Chile, señalando que el presidente electo, José Antonio Kast, tiene previsto flexibilizar la concesión de permisos y reducir los impuestos a las empresas.

El director ejecutivo se mostró optimista sobre las perspectivas del proyecto Twin Metals de Antofagasta para la extracción de cobre, níquel y metales del grupo del platino (PGM) en Minnesota, que se había retrasado debido a una prohibición de la minería.

"Con el cambio de panorama y de entorno político en Estados Unidos, esperamos poder avanzar en Twin Metals a corto plazo", afirmó Arriagada. (Reporte de Clara Denina y Tom Daly; edición de Barbara Lewis y Bernadette Baum; Editado en Español por Ricardo Figueroa)