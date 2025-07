Las gasísticas definieron a Montoro como "simpático" tras una reunión: "Ha hablado de política, no ha preguntado nada"

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Varias empresas gasísticas que presuntamente pagaron dinero para conseguir mejoras fiscales se reunieron en marzo de 2014 con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que uno de los empresarios calificó como "simpático, atento y agradable", si bien le sorprendió que no les hiciera preguntas y hablara sólo de política. Así lo expresó José Luis Méndez, gerente de Carburos Metálicos, en un correo electrónico que los Mossos d'Esquadra plasman en un informe incluido en el sumario del 'caso Montoro' y al que ha tenido acceso Europa Press. La reunión de las gasísticas con Montoro tuvo lugar el 4 de marzo de 2014. Además de Méndez, participaron Isidro Abelló como presidente de Abelló Linde, Eduardo Gil como director general de Praxair España y Portugal, y Teresa Rasero como gerente de Air Liquide Iberia. "Albert, ha ido fenomenal. Pero no ha preguntado absolutamente nada, prácticamente todo el rato ha estado hablando él y de política general. Por cierto, ha estado muy simpático, atento y agradable. Gana muchos enteros de cerca, es un hombre muy preparado", escribió el gerente ese mismo día en un correo a otro miembro de la empresa en el que también adjuntó una fotografía de la reunión. Los Mossos señalan que con ese correo "se desvela que las gasistas buscaban la intención de aparentar que se trataban de un 'lobby exponiendo las necesidades de su sector, cuando realmente la única opción que tuvieron para obtener la bonificación del impuesto sobre la electricidad" que les benefició "a través de una modificación legislativa" meses después de esa reunión "pasó por la contratación de Equipo Económico", el despacho fundado por Montoro en 2006. Y recuerdan el correo que envió Rubén Folgado, director técnico de Messer, a Karl Hauck --director general-- el 5 de diciembre de 2013, en el que le aseguraba que, para conseguir lo que pretendían, "la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro". El gerente de Carburos Metálicos también envió el mismo día de la reunión otro correo electrónico en clave "interna" y en el que señalaba que, desde Hacienda, "el Secretario fue muy receptivo" a sus planteamientos, así como que les comunicó que prestaría atención a su solicitud "en breve", ya que no hubo argumentos en su contra". "Esperamos que, después de un período de estudio por parte del Ministerio, se publique una decisión favorable y concluya el proceso", concluía ese mensaje, en el que mencionaba que "durante los últimos meses se han llevado a cabo varias negociaciones con la Administración Central" para saber si las plantas de producción de gases tendrían la posibilidad de obtener rebajas fiscales. Además, los Mossos señalan que "sorprende que ni las empresas investigadas (Air Liquide, Praxair, Carburos Metálicos, Abello Linde y Messer) ni las asociaciones de las que formaban parte (AFGIM y AEGE), presentasen escritos de contestación" al proyecto de ley que aplicó las rebajas fiscales, cuando "las afectaba directamente". "Este hecho resulta más paradójico si cabe, si se tiene en cuenta que tan solo diez meses antes, cuando se estaba tramitando el Proyecto de Ley 16/2013, de 29 de octubre, habían dirigido sendas propuestas de enmiendas al secretario de Estado de Hacienda" para que se incluyera al sector de los gases industriales entre los beneficiarios de una bonificación del 85% del impuesto eléctrico, algo que fue rechazado por afectar al Presupuesto General del Estado. Los agentes inciden en que, "a pesar de que en este momento —en 2014, un año después— tampoco había habido ningún cambio sustancial en el entorno económico, se llevó a cabo la modificación". "Esta despreocupación aparente pudiera deberse a la garantía que, al haber pagado una buena suma para hacerse con los servicios de una consultora que, como Equipo Económico, tenía acceso directo y capacidad de influencia sobre el Ministerio de Hacienda, no debían de preocuparse en presentar escritos de contestación en defensa de sus intereses", resaltan. Para agregar que las empresas investigadas "colaboraron activamente en la redacción de aquella parte del proyecto de ley que les interesaba". También recogen en el informe que durante una reunión de la junta directiva de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) en octubre de 2013 se definió la estrategia de contratación del despacho fundado por Montoro. Lo hicieron tras escuchar a Manuel de Vicente Tutor, de Equipo Económico, que les propuso "una fórmula de colaboración a desarrollar" durante "seis meses" con el objetivo "de elaborar y difundir en el ámbito político apropiado un estudio técnico que justifique la inclusión del sector de los gases industriales" en la mejora fiscal "por cumplir los requisitos establecidos".