Las gasolineras finlandesas de Lukoil cerrarán por las sanciones de EEUU

ESTOCOLMO, 19 nov (Reuters) - El operador finlandés de gasolineras Teboil, propiedad de la petrolera rusa Lukoil, dijo el miércoles que procederá al cierre de todas sus gasolineras en el país a medida que se agote el combustible, como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos a su empresa matriz.

Teboil tiene 430 gasolineras en Finlandia, según su página web, es decir, cerca de una quinta parte de las 2.250 estaciones de servicio del país nórdico, según un informe de 2024 de un grupo del sector.

El suministro de combustible en Finlandia no está amenazado, ya que Teboil no refina combustible en Finlandia, sino que distribuye principalmente combustible de una refinería finlandesa propiedad de Neste

, dijo el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo de Finlandia en un correo electrónico a Reuters, añadiendo que los clientes pueden cambiar a otros minoristas. El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a Lukoil por la guerra de Moscú en Ucrania, lo que perturbó el negocio internacional de la empresa.

Teboil es la primera empresa internacional propiedad de Lukoil que anuncia su cierre como consecuencia de las sanciones.

Lukoil declaró fuerza mayor en su preciado yacimiento petrolífero West Qurna 2 después de que Irak interrumpió todos los pagos en efectivo y en crudo, mientras que un contratista que trabaja para la firma rusa canceló sus planes de perforar en busca de petróleo frente a Rumanía, y Bulgaria se preparaba para hacerse cargo de una refinería de Lukoil.

"Las gasolineras cerrarán por fases cuando se agoten las existencias de combustible", declaró la finlandesa Teboil en un comunicado, sin precisar plazos.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el viernes autorización a potenciales compradores para hablar con Lukoil sobre la compra de sus activos no rusos, y Teboil había dicho el lunes que esperaba que la firma rusa vendiera la cadena.

