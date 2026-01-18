Las grandes citas ciclistas de la temporada 2026 y principales fichajes
Grandes fechas de la temporada 2026 de ciclismo, cuya primera carrera World Tour (1ª división) comienza el martes, el Tour Down Under, en Australia, y los principales traspasos.
- Calendario:
20-25 de enero: Tour Down Under
16-22 de febrero: UAE Tour
1 de marzo: Het Nieuwsblad
7 de marzo: Strade Bianche
8-15 de marzo: París-Niza
9-15 de marzo: Tirreno-Adriático
21 de marzo: Milán-San Remo
23-29 de marzo: Vuelta a Cataluña
27 de marzo: Gran Premio E3
29 de marzo: Gante-Wevelgem
1 de abril: A través de Flandes
5 de abril: Tour de Flandes
6-11 de abril: Vuelta al País Vasco
12 de abril: París-Roubaix
19 de abril: Amstel Gold Race
22 de abril: Flecha Valona
26 de abril: Lieja-Bastoña-Lieja
28 de abril-3 de mayo: Tour de Romandía
9-29 de mayo: Giro de Italia
7-14 de junio: Tour Auvernia-Ródano-Alpes (antigua Dauphiné)
17-21 de junio: Vuelta a Suiza
4-26 de julio: Tour de Francia
1 de agosto: Clásica de San Sebastián
22 de agosto-13 de septiembre: Vuelta a España
30 de agosto: Bretagne Classic
11 de septiembre: GP de Quebec
13 de septiembre: GP de Montreal
20-27 de septiembre: Campeonatos del mundo en ruta en Montreal
10 de octubre: Tour de Lombardía
-- Principales traspasos:
Remco Evenepoel (BEL), de Soudal Quick-Step a Red Bull Bora
Juan Ayuso (ESP), de UAE a Lidl-Trek
Kévin Vauquelin (FRA), de Arkéa-B&B Hotels a Ineos
Cian Uijtdebroeks (BEL), de Visma-Lease a bike a Movistar
Derek Gee-West (CAN), de Israel PT a Lidl Trek
Biniam Girmay (ERY), de Intermarché a NSN Cycling
Olav Kooij (NED), de Visma-lease a bike a Decathlon CMA CGM
Stefan Küng (SUI), de Groupama-FDJ a Tudor
Jasper Stuyven (BEL), de Lidl-Trek a Soudal Quick-Step
Dylan van Baarle (NED), de Visma-Lease a bike a Soudal Quick-Step
Tiesj Benoot (BEL), de Visma-Lease a bike a Decathlon CMA CGM
Bruno Armirail (FRA), de Decathlon CMA CGM a Visma-Lease a bike
Dorion Godon (FRA), de Decathlon CMA CGM a Ineos
Louis Barré (FRA), de Intermarché a Visma-Lease a bike