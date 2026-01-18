Las grandes citas ciclistas de la temporada 2026 y principales fichajes

Grandes fechas de la temporada 2026 de ciclismo, cuya primera carrera World Tour (1ª división) comienza el martes, el Tour Down Under, en Australia, y los principales traspasos.

- Calendario:

20-25 de enero: Tour Down Under

16-22 de febrero: UAE Tour

1 de marzo: Het Nieuwsblad

7 de marzo: Strade Bianche

8-15 de marzo: París-Niza

9-15 de marzo: Tirreno-Adriático

21 de marzo: Milán-San Remo

23-29 de marzo: Vuelta a Cataluña

27 de marzo: Gran Premio E3

29 de marzo: Gante-Wevelgem

1 de abril: A través de Flandes

5 de abril: Tour de Flandes

6-11 de abril: Vuelta al País Vasco

12 de abril: París-Roubaix

19 de abril: Amstel Gold Race

22 de abril: Flecha Valona

26 de abril: Lieja-Bastoña-Lieja

28 de abril-3 de mayo: Tour de Romandía

9-29 de mayo: Giro de Italia

7-14 de junio: Tour Auvernia-Ródano-Alpes (antigua Dauphiné)

17-21 de junio: Vuelta a Suiza

4-26 de julio: Tour de Francia

1 de agosto: Clásica de San Sebastián

22 de agosto-13 de septiembre: Vuelta a España

30 de agosto: Bretagne Classic

11 de septiembre: GP de Quebec

13 de septiembre: GP de Montreal

20-27 de septiembre: Campeonatos del mundo en ruta en Montreal

10 de octubre: Tour de Lombardía

-- Principales traspasos:

Remco Evenepoel (BEL), de Soudal Quick-Step a Red Bull Bora

Juan Ayuso (ESP), de UAE a Lidl-Trek

Kévin Vauquelin (FRA), de Arkéa-B&B Hotels a Ineos

Cian Uijtdebroeks (BEL), de Visma-Lease a bike a Movistar

Derek Gee-West (CAN), de Israel PT a Lidl Trek

Biniam Girmay (ERY), de Intermarché a NSN Cycling

Olav Kooij (NED), de Visma-lease a bike a Decathlon CMA CGM

Stefan Küng (SUI), de Groupama-FDJ a Tudor

Jasper Stuyven (BEL), de Lidl-Trek a Soudal Quick-Step

Dylan van Baarle (NED), de Visma-Lease a bike a Soudal Quick-Step

Tiesj Benoot (BEL), de Visma-Lease a bike a Decathlon CMA CGM

Bruno Armirail (FRA), de Decathlon CMA CGM a Visma-Lease a bike

Dorion Godon (FRA), de Decathlon CMA CGM a Ineos

Louis Barré (FRA), de Intermarché a Visma-Lease a bike