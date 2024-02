26/02/2024 (I-D) La CEO de Vodafone, Margherita della Valle; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; la CEO de Orange, Christel Heydemann, y el CEO Deutsche Telecom, Tim Höttges, durante la sesión del MWC 'New strategies for a new era' el primer día de la XVIII edición del Mobile World Congress (MWC), en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, a 26 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El presidente del Gobierno y el Rey han recibido al presidente de Paraguay, que está en España por una visita de trabajo. El presidente de la Generalitat ha entrado al recinto antes de la llegada del Rey sin esperar a recibirle. El MWC es la cita más importante de la tecnología móvil a nivel mundial y se celebra desde hoy hasta el jueves, 29 de febrero, y prevé reunir unos 95.000 congresistas, 2.400 expositores y 1.100 conferenciantes. ECONOMIA Kike Rincón - Europa Press

