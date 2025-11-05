Las herramientas están listas para movilizar US$1,3 billones en financiación climática

El mundo tiene "las herramientas" necesarias para llevar los esfuerzos anuales de los sectores público y privado a US$1,3 billones en financiación climática a los países vulnerables, afirmaron los presidentes de la COP29 y COP30 en un informe el miércoles.

"Esta hoja de ruta pretende servir de catalizador y base para la próxima fase de la acción climática. Nos recuerda que los recursos existen, que las herramientas están listas y que ha llegado el momento de actuar", declararon el azerbaiyano Mujtar Babaiev y el brasileño André Correa do Lago, en vísperas de la llegada a Belém (Brasil) de decenas de líderes mundiales para inaugurar la COP30.

