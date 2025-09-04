Las hipotecas crecen un 26% en julio en España, alentadas por la bajada de tipos

4 sep (Reuters) - Las hipotecas de vivienda mantuvieron un ritmo elevado de crecimiento durante el mes de julio en España, consolidando la tendencia positiva de los últimos 12 meses, en un entorno marcado por las rebajas de tipos de interés del Banco Central Europeo, que han impulsado tanto la demanda como los precios inmobiliarios.

Según los datos publicados por el Colegio de Registradores este jueves, el número de hipotecas sobre vivienda en julio fue de 45.003, lo que supone un incremento del 25,8% interanual. Esta evolución positiva se reflejó en las 17 comunidades autónomas.

La demanda y los precios de la vivienda han experimentado un fuerte repunte en los últimos años, lo que ha impulsado tanto la contratación de hipotecas como el número de compraventas. Las ocho rebajas de tipos aplicadas por el Banco Central Europeo desde junio de 2024 podrían haber favorecido esta dinámica, al facilitar el acceso al crédito hipotecario.

Respecto a las compraventas de vivienda, el informe del Colegio de Registradores muestra un crecimiento más moderado, con un alza interanual del 14,3%. Durante el mes de julio se registraron más de 123.000 operaciones, lo que supone una recuperación del crecimiento observado en gran parte de los últimos 12 meses tras el parón en abril.

