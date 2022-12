Las imágenes del Mundial de Catar que quedarán para el recuerdo

Lionel Messi en la cima del mundo, Kylian Mbappé desconsolado, provocaciones y protestas: estos fueron algunas de las imágenes para el recuerdo del Mundial de Catar-2022, según las fotografías de la AFP tomadas durante el evento:

. Messi emula a Maradona

Después de 36 años de espera, 120 minutos y una sesión de penales: Argentina conquistó su tercera estrella ante Francia, la defensora del título. Lionel Messi, que no había nacido cuando Diego Maradona conquistó la segunda en México-1986, emuló a su ídolo en lo más alto del fútbol.

Subido en hombros del exinternacional y exyerno de Maradona Sergio Agüero, Messi agarraba el trofeo del Mundial con la mano izquierda. La imagen recuerda evidentemente a la mítica de Maradona, también elevado en alto, en el estadio Azteca de México.

Siete goles, de ellos dos en una final memorable, una actitud de líder durante el torneo y un halo de estrella inmortal... Igual que Maradona. A sus 35 años, Messi completó su colección de trofeos. "Como su trayectoria merecía", le alabó 'O Rei' Pelé en un mensaje después de la final.

. Mbappé, devastado

Dos penales marcados durante el partido, un gol de antología y un penal marcado en la tanda final: Kylian Mbappé lo hizo todo bien, pero se quedó sin poder ser campeón.

Después de proclamarse campeón del mundo con 20 años en 2018, el atacante estrella de Francia fue el máximo anotador de Catar-2022, con ocho dianas. Un trofeo que le entregaron en el podio después de la final, pero que fue a recoger con gesto abatido y serio, después de haber esperado solo y hundido en el banquillo, con la mirada perdida.

. Unión árabe

En la primera Copa del Mundo en el mundo árabe, la unidad no podía faltar.

Durante la ceremonia inaugural, el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammad bin Salmán, ocupa un puesto de honor en la tribuna de autoridades. El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, se colocaría una tela verde, color de la selección saudita. Dos símbolos fuertes entre dos países que no reanudaron sus relaciones diplomáticas hasta enero de 2021, luego de tres años de tensiones.

La causa palestina también estuvo presente en los estadios, con numerosos aficionados y con los jugadores de Marruecos luciendo la bandera palestina junto a la de su país.

. mordazas

En un contexto de críticas desde los países occidentales contra el balance de Catar en materia de derechos humanos, ya se trate de trabajadores migrantes o de personas LGBT+, los jugadores alemanes hicieron el gesto de estar amordazados durante la foto oficial de su primer partido contra Japón (1-2).

Su objetivo: recordar que los derechos humanos "no son negociables", mientras que la FIFA los amenazó de sanción si portaban el brazalete inclusivo 'One Love'.

Todo ello bajo la mirada del presidente de la instancia rectora del fútbol mundial, Gianni Infantino, que había hecho un llamado a todas las selecciones a "concentrarse en el fútbol".

. arcoíris

"Salven a Ucrania" en la parte delantera de la camiseta, mensaje de "respeto" para las mujeres iraníes a la espalda, y bandera arcoíris al viento: la política se metió de lleno durante unos segundos en el terreno de juego cuando un hombre irrumpió sobre el césped en pleno partido Portugal-Uruguay. Rápidamente evacuado, el italiano, habituado a este tipo de actos, sería excluido de los estadios del Mundial.

Varios responsables políticos occidentales también portaron los colores de la comunidad LGBT+ en las tribunas, como la ministra francesa de Deportes Amélie Oudéa-Castéra, vestida con un polo azul con mangas arcoíris durante el duelo de cuartos Francia-Inglaterra (2-1).

La homosexualidad, al igual que las relaciones sexuales fuera del matrimonio, son criminalizadas en Catar.

. Diplomacia

Estados Unidos derrotó a Irán (1-0) para clasificarse a octavos de final. A pesar de lo que había en juego desde el punto de vista deportivo y de la tensión diplomática extrema entre los dos países, no hubo altercados sobre el terreno de juego de un partido que concluyó con algunos abrazos entre jugadores.

Tercero del grupo B, Irán rozó la gesta en este Mundial disputado en pleno movimiento de protesta en el país, después de la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini (22 años), tras haber sido detenida por infracción del código de vestimenta de la República Islámica.

Luego de haberse negado a cantar el himno nacional durante el primer partido, los jugadores lo entonaron sin demasiado entusiasmo en sus dos partidos siguientes.

. pionera

Sin errores destacables, Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido en un Mundial masculino, en el Alemania-Costa Rica (4-2) de la última fecha de la fase de grupos.

La francesa de 38 años era una de las tres mujeres presentes entre los 36 árbitros de campo de este Mundial, con la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita.

. Recogimiento

Postrados ante su público después de haber derrotado a España en octavos (0-0; 3-0 en penales) los marroquíes ofrecieron un recorrido notable que llenó de entusiasmo a todo el mundo árabe.

Vencedores también ante Bélgica (2-0) en fase de grupos y ante Portugal en cuartos (1-0), los hombres de Walid Regragui se convirtieron ene el primer equipo africano y árabe en alcanzar las semifinales de un Mundial, antes de ver su sueño esfumado con la derrota ante Francia (2-0). Cayeron luego 2-1 ante Croacia en el duelo por el bronce.

. Provocaciones

Entre los argentinos y los neerlandeses, durante un duelo de cuartos salpicado con 18 tarjetas amarillas (10 para la Albiceleste y ocho para la Oranje) y una roja para el neerlandés Denzel Dumfries, la tensión fue en aumento hasta los penales.

Según los compañeros de Lionel Messi, los neerlandeses no cesaron de tratar de desestabilizar a los lanzadores argentinos, que se burlaron de sus rivales nada más sellar la victoria en último penal (2-2; 4-3).

La FIFA anunció a apertura de expedientes disciplinarios contra las dos selecciones.

. 'Destrozado psicológicamente'

"Estoy destrozado psicológicamente. Sin duda esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante diez minutos y luego me hizo romper en llanto sin parar. Va a doler por muuuuucho tiempo, lamentablemente". Así explicó Neymar en Instagram su dolor después de la eliminación ante Croacia en cuartos de final en penales (0-0, 1-1 en prórroga, 4-2).

A sus 30 años, el astro de Brasil dejó planear la duda sobre su futuro en la Canarinha, afirmando que necesitaba "reflexionar".

. De capa caída

Al contrario que Neymar, Cristiano Ronaldo no permaneció sobre el césped después de la derrota ante Marruecos (1-0) en cuartos de final.

Tras el pitido final tomó camino de vestuarios entre lágrimas.

Un final de Mundial triste para él: contra Suiza en octavos (6-1) y ante los marroquíes, 'CR7' (37 años) no fue titular, signo del relevo generacional en la Seleçao.

En todo caso se fue de Catar habiendo hecho historia, al convertirse en el primer jugador en marcar al menos un gol en cinco Mundiales diferentes.

alu-pel/ep/gk/iga-dr/dam

AFP