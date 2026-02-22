Las imágenes y momentos de Milán-Cortina para el recuerdo

Inaugurados el 6 de febrero, los vigesimoquintos Juegos Olímpicos de Invierno terminan este domingo después de algo más de dos semanas que han brindado imágenes para el recuerdo.

Esta es una selección de algunas de las principales y de las más curiosas:

El encendido de dos pebeteros

Un desfile de Armani recreando la bandera italiana, Mariah Carey cantando en italiano o un vídeo con Valentino Rossi conduciendo un tranvía por Milán: la ceremonia de apertura estuvo llena de imágenes para recordar, pero el momento cumbre fue el encendido del pebetero, que en esta ocasión fueron dos, uno bajo el Arco de la Paz de Milán y otro en la plaza Dibona de Cortina d'Ampezzo.

En la capital lombarda, los elegidos para ese honor fueron los exesquiadores alpinos italianos Alberto Tomba y Deborah Compagnoni, mientras que en Cortina fue la esquiadora italiana en activo Sofia Goggia, que dos días después fue bronce en el descenso.

Abucheos a Vance

Durante esa ceremonia de apertura, cuando desfilaba el Team USA, en los videomarcadores de San Siro se mostró la imagen del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y de su esposa Usha, agitando banderas con las barras y estrellas.

Recibieron un abucheo por parte de un sector de la grada y el Comité Olímpico Internacional (COI) pidió "fair-play" al día siguiente, en una edición donde Donald Trump, sin estar en Italia, ha estado muy presente en declaraciones de deportistas y en las preguntas de los periodistas.

El helicóptero de Lindsey

Lindsey Vonn soñaba con protagonizar el cuento de hadas de estos Juegos, con 41 años, una rodilla de titanio y la otra lesionada de gravedad a una semana del evento, pero terminó viviendo una pesadilla y sus ilusiones volaron por los aires, como el helicóptero en el que fue evacuada de la pista de Cortina d'Ampezzo.

Una grave caída en el descenso la llevó al hospital, donde fue operada cuatro veces antes de poder volver a Estados Unidos.

Infidelidad confesada

La imagen se dio en la televisión noruega NRK, que estaba entrevistando al biatleta Sturla Holm Laegreid, que acababa de ganar un bronce: por sorpresa, el deportista confesó en directo una infidelidad conyugal, en una declaración que dio la vuelta al mundo.

Su relación de seis meses con su novia había quedado rota por esa infidelidad, que tuvo lugar tres meses después de conocerla. Su exnovia respondió diciendo que para ella era "difícil" perdonarle y Laegreid terminó los Juegos con un total de cinco medallas (dos platas, tres bronces).

Un anillo en la pista

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson, abiertamente bisexual, ganó el descenso femenino de los Juegos y cinco días después, al término de un supergigante en el que abandonó, recibió un metal que le hizo tanta ilusión como la medalla: un anillo de compromiso.

Su novio Connor se arrodilló en plena pista en Cortina d'Ampezzo y le pidió matrimonio, cumpliendo así el sueño de Breezy, que ya le había dicho que le encantaría que hiciera ese gesto en plenos Juegos Olímpicos.

Los drones causan sensación

Unos protagonistas de estos Juegos Olímpicos no son humanos: se trata de los drones de vista subjetiva (FPV), que han tenido un papel importante en las retransmisiones televisivas, siguiendo a toda velocidad a los deportistas.

Las imágenes brindadas han dado un paso más allá en las retransmisiones y han causado sensación tanto en las redes sociales como entre los propios competidores.

El casco ucraniano y las lágrimas de Coventry

El casco de un piloto de skeleton ucraniano, el abanderado Vladislav Heraskevich, provocó una de las polémicas de estos Juegos al contar con imágenes serigrafiadas de deportistas de su país fallecidos en la guerra con Rusia, algo que el COI no autorizó al considerar que violaba sus normas de la neutralidad política.

Heraskevich persistió en querer llevar el casco y fue descalificado, tras una reunión de último momento en Cortina d'Ampezzo, de la que la presidenta del COI, Kirsty Coventry, salió llorando porque no había podido convencer al deportista.

Naumov y la foto con sus padres

"Mamá y papá, esto es por vosotros", se leía en la pantalla del Milano Ice Skating Arena antes de que empezara a competir el patinador artístico estadounidense Maxim Naumov, que al término de la prueba mostró una fotografía de él siendo niño, agarrado de la mano de sus progenitores.

Sus padres y entrenadores, los expatinadores Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, campeones del mundo por parejas en 1994, fallecieron cuando el avión en el que viajaban colisionó con un helicóptero militar en Washington en enero de 2025.

La llamada de Tomba a Pinheiro

Justo después de conseguir el oro en el eslalon gigante, primera medalla olímpica de invierno de la historia de Brasil y de Latinoamérica, el esquiador Lucas Pinheiro Braathen tuvo una llamada muy especial cuando estaba hablando con la televisión Eurosport.

"Lucas, bravo, congratulations", le dijo en inglés el tres veces campeón de esquí alpino Alberto Tomba, con el que Pinheiro ha sido comparado muchas veces por su alma de showman. "Estás llorando como yo", apuntó el italiano, recordando su emoción tras su victoria en el eslalon gigante en Calgary 1988.

Los malos modos llegan al curling

Un deporte tradicionalmente de "gentlemen" como el curling, donde los jugadores se autoarbitran, vivió un momento inusualmente tenso, con acusaciones de trampas e insultos en el hielo.

El sueco Oskar Eriksson acusó a su rival canadiense Mark Kennedy de faltar a las reglas al empujar la piedra con un dedo, de manera discreta, y éste le respondió con un "¡Que te jodan!", antes de mostrar su malestar luego ante la prensa: "El espíritu del curling ha muerto".

Un perro cruza la meta

La anécdota divertida del evento tuvo lugar en el esprint por equipos femenino de esquí de fondo, cuando un perro, de raza husky, se coló en la pista durante el evento.

El cánido se puso a correr detrás de la griega Konstantina Charalampidou y de la croata Tena Hadzic, cruzando la meta justo detrás de ellas, aunque al no estar registrado en el evento su tiempo no fue contabilizado y los organizadores procedieron a controlarle para evitar nuevas incursiones.

Un final apoteósico

El último título de Milán-Cortina se decidió en una final soñada en el hockey sobre hielo masculino, entre Estados Unidos y Canadá, donde los primeros consiguieron la victoria en la muerte súbita (2-1) de la prórroga, con un tanto de Jack Hughes.

El partido había tenido emoción y mucha tensión, como se esperaba de un duelo vecinal entre dos países que no atraviesan sus mejores relaciones desde el regreso de Trump a la Casa Blanca hace poco más de un año.