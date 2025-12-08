Las importaciones chinas de cobre caen en noviembre por subida de precios

SHANGHÁI, 8 dic (Reuters) - Las importaciones chinas de cobre cayeron en noviembre por segundo mes consecutivo, mostraron el lunes datos oficiales, ya que el aumento de los precios del metal redujo el apetito por los envíos.

Las importaciones cayeron un 2,51%, a 427.000 toneladas métricas en noviembre, frente a las 438.000 toneladas del mes anterior, según los datos de la Administración General de Aduanas.

Las importaciones de cobre en bruto y productos derivados por parte de China, el mayor consumidor mundial, incluyen ánodos, metal refinado, aleaciones y productos semiacabados de cobre.

La subida de los precios del cobre hizo que el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subiera un 2,77% en noviembre hasta un máximo histórico de US$11.210,50 la tonelada, antes de superar ese nivel en diciembre por la preocupación que suscita la oferta.

Las principales fundiciones chinas acordaron recortar la producción un 10% en 2026 para combatir las tasas negativas de procesamiento, lo que alimentó las expectativas de una oferta más ajustada de cobre refinado el próximo año, lo que promete un nuevo impulso para los precios.

La prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito de los compradores chinos por el cobre importado, se situó en US$32 la tonelada a finales de noviembre, frente a los US$36 de finales de octubre y los US$58 de septiembre, lo que refleja la contracción de la demanda de productos importados.

A lo largo del año se ha enviado más cobre refinado mundial a Estados Unidos, ya que los operadores se apresuran a obtener beneficios del arbitraje Comex-LME.

Las existencias de cobre en los almacenes de Comex alcanzaron un máximo histórico a finales de noviembre.

Codelco, el peso pesado del cobre y propiedad del Estado chileno, buscó una gran subida en las ofertas de primas para los contratos a plazo en 2026.

Los operadores consideraron que las primas récord de Codelco estaban pensadas para las grandes casas comerciales con acceso a los almacenes estadounidenses, lo que les permitiría obtener beneficios del arbitraje Comex-LME, más que para abastecer a los mercados de fuera de Estados Unidos.

En el año transcurrido hasta noviembre, China importó 4,88 millones de toneladas de cobre, por debajo de los 5,12 millones del periodo correspondiente de 2024, según los datos oficiales.

Las importaciones de concentrado de cobre, que se destina a las fundiciones, subieron a 2,53 millones de toneladas en noviembre, frente a los 2,45 millones del mes anterior.

De enero a noviembre, China importó 27,61 millones de toneladas de concentrado de cobre, frente a los 25,57 millones del periodo correspondiente del año pasado. (Reporte de Dylan Duan y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)