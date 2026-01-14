Las importaciones chinas de cobre en 2025 son las más bajas desde 2020 por alza de precios

14 ene (Reuters) - Las importaciones de cobre en bruto de China en 2025 cayeron al nivel más bajo desde 2020, mostraron el miércoles los datos de las aduanas chinas, ya que los altos precios pesaron sobre la demanda.

El principal consumidor importó 5,32 millones de toneladas métricas de cobre en bruto en 2025, un 6,4% menos que en 2024, mostraron los datos de la Administración General de Aduanas, el nivel más bajo desde las importaciones récord de 2020.

Las importaciones de diciembre aumentaron un 2,3% a 437.000 toneladas en comparación con noviembre, según los datos.

Las importaciones de cobre en bruto y productos de cobre en China incluyen ánodos, refinados, aleaciones y productos de cobre semiacabados.

Los precios del cobre registraron en 2025 el mayor repunte desde 2009. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió casi un 42% en todo el año, y un 11% sólo en diciembre.

Las subidas de precios en diciembre se produjeron porque los inversores esperaban que los suministros de cobre refinado se redujeran en los mercados fuera de Estados Unidos, que vio un aumento de entradas debido a la prima de la CME frente a la LME por las preocupaciones sobre los aranceles.

Las existencias de cobre en los almacenes de Comex subieron más de un 400% en 2025, mientras que la LME experimentó un descenso de más del 40% en su oferta de cobre durante el año, según ambas bolsas.

Los precios del cobre también se vieron favorecidos por las inesperadas interrupciones de las minas en 2025 y el auge de la demanda de centros de datos y electrificación, donde el metal es un material clave.

Las fundiciones chinas aumentaron su producción a lo largo de 2025, impulsando las importaciones de concentrados y minerales de cobre, que ascendieron a 30,31 millones de toneladas, un máximo histórico y un 7,9% más que los 28,11 millones de toneladas de 2024.

China produjo 13,32 millones de toneladas de cobre refinado en los once meses de enero a noviembre, un 9,8% más interanual, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Las importaciones de concentrados y minerales de cobre en diciembre fueron de 2,7 millones de toneladas, frente a los 2,53 millones de toneladas de noviembre. (Reporte de Lewis Jackson y Dylan Duan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)