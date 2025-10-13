Las importaciones chinas de concentrado de cobre caen en septiembre por paralización de Freeport Indonesia

Shanghái, 13 oct (Reuters) - Las importaciones chinas de concentrado de cobre cayeron un 6,2% en septiembre, invirtiendo dos meses de crecimiento, al caer las exportaciones de la enorme mina Grasberg de Freeport Indonesia tras un deslizamiento de lodo y la expiración de su licencia de exportación.

Las importaciones de concentrado de cobre, que se destina a las fundiciones, cayeron a 2,59 millones de toneladas métricas en septiembre, frente a los 2,76 millones de toneladas del mes anterior, mostraron el lunes los datos de la Administración General de Aduanas.

La licencia de exportación de concentrado de cobre de Freeport-McMoRan desde Indonesia expiró el 16 de septiembre tras una prórroga de seis meses, lo que provocó un descenso de los envíos desde el país.

La empresa había incrementado sus exportaciones desde Indonesia en agosto, antes de la expiración de su licencia de exportación, lo que provocó un aumento de las importaciones chinas ese mes. Por ello, los operadores dijeron que no era de extrañar que las importaciones cayeran en septiembre.

El 25 de septiembre, la minera indonesia declaró fuerza mayor en su emblemática mina de Grasberg debido a una avalancha de lodo que a principios de mes causó la muerte de siete personas, por lo que se interrumpieron los envíos desde la segunda mayor mina de cobre del mundo.

Hasta septiembre, China importó 22,63 millones de toneladas de concentrado de cobre, un 7,7% más que los 21,02 millones del mismo periodo del año anterior.

Las importaciones de cobre aumentaron un 14,12% en septiembre, a 485.000 toneladas, según los datos.

Las importaciones de cobre en bruto y productos de cobre en China, el mayor consumidor y productor mundial, incluyen ánodos, metal refinado, aleaciones y productos semiacabados de cobre. (Reporte de Dylan Duan y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)