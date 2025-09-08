Las importaciones chinas de crudo aumentan un 4,9% mensual en agosto y un 0,8% interanual

8 sep (Reuters) - Las importaciones chinas de crudo aumentaron un 0,8% en agosto respecto al año anterior, ya que tanto las refinerías estatales como las independientes mantuvieron elevadas tasas de operación.

El mayor importador mundial de crudo importó 49,49 millones de toneladas métricas de crudo en agosto, equivalentes a 11,65 millones de barriles diarios, según datos de la Administración General de Aduanas publicados el jueves. El volumen también aumentó un 4,9% respecto a los 47,2 millones de toneladas de julio, según los datos.

Las importaciones totales de crudo de enero a agosto se situaron en 376,05 millones de toneladas, o 11,3 millones de barriles diarios, un 2,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos de aduanas.

Las tasas de operación de las refinerías estatales se mantuvieron prácticamente sin cambios en un elevado nivel del 82,55%, mientras que la tasa de operación de las refinerías independientes fue del 54,59%, 3,43 puntos porcentuales más que a finales de julio, según la consultora Sublime China Information.

Los datos del lunes también mostraron que las exportaciones chinas de combustible refinado crecieron un 8,4% en agosto, a 5,33 millones de toneladas, respecto al año anterior.

Las importaciones de gas natural -incluido el gas por gasoducto y el gas natural licuado- aumentaron un 0,8% interanual, a 11,85 millones de toneladas, según los datos.

Las importaciones de gas natural de enero a agosto descendieron un 5,9%, a 81,91 millones de toneladas; sin embargo, las de agosto alcanzaron el nivel más alto en 11 meses, según los registros de Reuters.

(Tonelada métrica = 7,3 barriles para la conversión de petróleo crudo) (Reporte de Sam Li; Editado en Español por Ricardo Figueroa)