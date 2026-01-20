Las importaciones chinas de crudo de EAU, Brasil y Canadá alcanzan máximos históricos en diciembre
PEKÍN, 20 ene (Reuters) - Las importaciones chinas de crudo procedentes de Rusia, principal proveedor, cayeron un 0,7% interanual en diciembre, a 9,33 millones de toneladas métricas, o 2,2 millones de barriles diarios, pero alcanzaron el nivel más alto de 2025. * Las importaciones procedentes de Malasia, el mayor centro de transbordo del petróleo iraní sancionado, cayeron un 37,9%, a 4,14 millones de toneladas, o 0,97 millones de barriles diarios. * Las importaciones de Indonesia se situaron el mes pasado en 2,19 millones de toneladas, o 0,52 millones de barriles diarios, un 13% menos que los 2,52 millones de toneladas de noviembre. China importó alrededor de 0,1 millones de toneladas de crudo de Indonesia para todo 2024. * Reuters informó anteriormente de que el aumento de las importaciones procedentes de Indonesia apuntaba a una forma de enmascarar los envíos de crudo iraní sancionado transbordado en aguas de Malasia. * Las importaciones procedentes de los Emirato Árabes Unidos (EUA) aumentaron un 116,4% interanual en diciembre, a 6,1 millones de toneladas, o 1,44 millones de barriles diarios, alcanzando el mayor volumen de importación en un solo mes jamás registrado. * Las importaciones de Brasil se dispararon un 109,6% a 5,4 millones de toneladas, o 1,27 millones de barriles diarios, alcanzando un máximo histórico. * Las importaciones de Estados Unidos se han mantenido en cero desde mayo de 2025. * En diciembre no se registraron importaciones de Irán o Venezuela. * Las importaciones procedentes de Canadá aumentaron a 2,33 millones de toneladas, o 0,55 millones de barriles diarios, en diciembre, un 49% más que en noviembre y un 104,5% interanual, alcanzando un máximo histórico. A continuación se detallan las importaciones de los principales proveedores de China, con los volúmenes en millones de toneladas métricas. País Diciembre Diciembre variación 2025 2024 porcentual interanual Indonesia 2,19 0,00 - Iraq 5,85 4,72 24,0% Kuwait 1,65 1,48 11,3% Malasia 4,14 6,66 -37,9% Omán 3,78 4,04 -6,3% Arabia Saudita 6,66 6,37 4,5% EAU 6,10 2,82 116,4% Angola 3,15 2,69 17,1% Rusia 9,33 9,40 -0,7% Brasil 5,40 2,58 109,6% EEUU 0,00 0,91 -100,0% Venezuela 0,00 0,29 -100,0% Irán 0,00 0,00 - Canadá 2,33 1,14 104,5% (1 tonelada métrica = 7,3 barriles) (Reporte de Sam Li y Lewis Jackson en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)