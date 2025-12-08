Las importaciones chinas de crudo en noviembre alcanzan su nivel diario más alto en 27 meses

Por Sam Li y Lewis Jackson

PEKÍN, 8 dic (Reuters) - Las importaciones de crudo de China aumentaron un 4,88% en noviembre con respecto al año anterior, mostraron datos gubernamentales publicados el lunes, y los volúmenes diarios de importación alcanzaron su nivel más alto desde agosto de 2023.

El mayor importador de crudo del mundo ingresó 50,89 millones de toneladas métricas de petróleo en noviembre, equivalentes a 12,38 millones de barriles por día (bpd), un 5,24% más que en octubre, según datos de la Administración General de Aduanas.

China importó 521,87 millones de toneladas de crudo de enero a noviembre, un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, la tasa de utilización de la capacidad de destilación atmosférica y al vacío de China disminuyó a partir de octubre en las refinerías estatales, lo que provocó una caída mensual del 5,72% en la producción nacional de petróleo refinado, hasta 35,78 millones de toneladas, según la consultora china Oilchem.

"La demanda interna ha experimentado un descenso estacional, pero las sanciones impuestas a los suministros de crudo de Irán y Rusia han provocado importantes reducciones de los precios de las materias primas, impulsando los márgenes de refino y llevando a más refinerías a solicitar cuotas de importación anticipadas antes de la primera tanda en 2026", dijo Emma Li, analista principal del mercado chino de Vortexa.

Las llegadas de crudo por vía marítima a China en noviembre fueron superiores a las de octubre. Las llegadas de crudo saudí aumentaron en 345.000 bpd con respecto a octubre, hasta un máximo de cinco meses de 1,59 millones de bpd, impulsadas por las empresas chinas que recibieron volúmenes significativos de envíos cargados en octubre, según la empresa de análisis de transporte marítimo Kpler.

Las llegadas de petróleo iraní aumentaron en 233.000 bpd desde octubre hasta 1,35 millones de bpd en noviembre, el nivel más alto desde agosto, según Kpler.

"Esto se debió en parte a los elevados volúmenes exportados por Irán en meses anteriores, y en parte a que los compradores probablemente anticiparon la asignación temprana de las cuotas de crudo de noviembre, lo que les llevó a asegurar los suministros antes de tiempo", dijo Muyu Xu, analista senior de Kpler.

Las llegadas de crudo ruso por vía marítima cayeron en 157.000 bpd intermensuales hasta 1,19 millones de bpd en noviembre, probablemente relacionadas con la reducción de las adquisiciones por parte de las refinerías estatales y el hecho de que las refinerías independientes anteriores tuvieran cuotas ajustadas, añadió Xu.

