Las importaciones chinas de petróleo alcanzan máximos históricos en diciembre y en 2025

Por Sam Li y Lewis Jackson

PEKÍN, 14 ene (Reuters) - Las importaciones chinas de crudo aumentaron un 17% en diciembre respecto al año anterior, mientras que las importaciones totales en 2025 aumentaron un 4,4%, mostraron el miércoles datos gubernamentales.

Además, los volúmenes diarios de importación de crudo alcanzaron máximos históricos tanto en diciembre como en todo 2025.

El mayor importador de crudo del mundo ingresó 55,97 millones de toneladas métricas de petróleo en diciembre, equivalentes a 13,18 millones de barriles diarios (bpd), un 10% más que los 50,89 millones de toneladas de noviembre, según la Administración General de Aduanas.

China importó 557,73 millones de toneladas de crudo en 2025, equivalentes a 11,55 millones de bpd, un 4,4% más que un año antes, según los datos.

Según la consultora Kpler, el crecimiento de las importaciones de crudo se debió a un mayor flujo de crudo y a una demanda de reabastecimiento más firme. Añadió que se espera que la producción de petróleo de China alcance los 15,38 millones de bpd en 2025, un 0,7% más que el año anterior.

El aumento promedio de las reservas en 2025 fue de 430.000 bpd, frente a los 84.000 bpd de 2024, y la mitad del crecimiento se debió a la nueva capacidad de almacenamiento tanto de empresas estatales como independientes, según la consultora Rystad Energy.

"La seguridad energética es el principal motor del almacenamiento chino en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas", afirmó Ye Lin, vicepresidente de Rystad Energy. "Los bajos precios del petróleo también importan, ya que el costo promedio del crudo en China fue 10 dólares por barril más bajo que en 2024 en medio de las sanciones".

Tanto Kpler como la empresa de seguimiento de buques Vortexa estimaron unas importaciones marítimas de crudo récord en diciembre, de más de 12 millones de bpd.

Según Muyu Xu, analista de Kpler, el descenso de los precios del petróleo animó a las refinerías a aumentar sus compras, mientras que la reposición de las reservas estratégicas de petróleo también puede haber influido.

Las refinerías independientes pudieron comprar más cargamentos al contado tras recibir asignaciones de cuotas de importación en noviembre, añadió Xu.

Kpler y Vortexa dijeron que los inventarios de crudo en tierra aumentaron en 35 millones de barriles en diciembre y Kpler añadió que los inventarios de crudo en tierra de China alcanzaron un récord de 1.206 millones de barriles a finales de diciembre y principios de enero.

Más de 12 millones de barriles de existencias acumuladas en diciembre se produjeron en la provincia de Cantón, principalmente en instalaciones de almacenamiento estatales vinculadas a las refinerías Maoming de Sinopec y Jieyang de PetroChina, según Vortexa.

En Shandong se acumularon casi 15 millones de barriles. Esto estuvo en consonancia con las importaciones récord de crudo sancionado en Shandong durante noviembre y diciembre, añadió Vortexa.

"Por el contrario, las importaciones procedentes de Irán cayeron por debajo de 1,3 millones de bpd en diciembre desde los más de 1,5 millones de bpd de noviembre, ya que el aumento de los suministros rusos desplazó algunos barriles iraníes", dijo Emma Li, analista de Vortexa.

Las importaciones chinas de gas natural, incluido el gas por gasoducto y el gas natural licuado (GNL), aumentaron en diciembre un 16,3% respecto al año anterior, hasta 13,45 millones de toneladas. En 2025, las importaciones de gas ascendieron a 127,87 millones de toneladas, un 2,8% menos que un año antes, según datos de aduanas.

(1 tonelada métrica de crudo = 7,3 barriles)