Las importaciones chinas de petróleo aumentan un 3,9% interanual en septiembre, caen un 4,5% frente a agosto

Por Sam Li y Lewis Jackson

PEKÍN, 13 oct (Reuters) - Las importaciones chinas de crudo aumentaron un 3,9% en septiembre con respecto al año anterior, ya que las refinerías operaron a sus tasas de utilización más altas de este año.

China, el mayor importador de crudo del mundo, importó 47,25 millones de toneladas métricas de petróleo en septiembre, según datos de la Administración General de Aduanas publicados el lunes, lo que equivale a 11,5 millones de barriles diarios.

Las tasas de utilización de las refinerías chinas en septiembre alcanzaron su nivel más alto del año, con niveles relativamente altos de producción diaria de gasolina y diésel, aunque la oferta siguió superando a la demanda, según la consultora china Oilchem.

Las unidades de destilación atmosférica y al vacío de las refinerías chinas utilizaron el 73,45% de su capacidad, 1,28 puntos porcentuales más que en agosto y 3,22 puntos porcentuales más que un año antes, según Oilchem.

La utilización de las refinerías estatales aumentó 3,55 puntos porcentuales en el año al 81,05% de la capacidad, mientras que las refinerías independientes aumentaron su utilización en 3,02 puntos porcentuales al 62,17%, añadió Oilchem.

Un total de 14 refinerías se sometieron a tareas de mantenimiento en septiembre, dos menos que en agosto, lo que supuso una capacidad combinada de 70,4 millones de toneladas anuales, 12,3 millones menos que el mes anterior, según la consultora.

Sin embargo, las importaciones chinas de crudo por vía marítima cayeron en septiembre en términos intermensuales a su nivel más bajo desde enero, con los envíos desde Irán alcanzando el nivel más bajo desde enero, según los datos de Kpler.

"El descenso intermensual reflejó principalmente las estrictas cuotas de importación para las refinerías independientes, que frenaron las compras de barriles rusos e iraníes, mientras que el menor arbitraje de junio también redujo las entradas procedentes de Brasil y África Occidental, que se cargaron en julio y agosto", declaró Muyu Xu, analista principal de crudo de Kpler.

En los nueve primeros meses del año, las importaciones totales de crudo aumentaron un 2,6%, a 423 millones de toneladas, lo que refleja la continua actividad de almacenamiento de China.

Las importaciones de gas natural, tanto por gasoducto como licuado (GNL), cayeron un 7,8% en septiembre, a 11,05 millones de toneladas interanuales.

China importó 92,86 millones de toneladas de GNL en los nueve primeros meses, un 6,2% menos que un año antes.

(1 tonelada métrica de crudo = 7,3 barriles) (Reporte de Sam Li y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)