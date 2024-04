Las importaciones chinas de petróleo ruso rozan máximos históricos en marzo

Por Andrew Hayley PEKÍN, 20 abr (Reuters) - Rusia siguió siendo el principal proveedor de petróleo de China en marzo, mostraron los datos el sábado, ya que las refinerías se hicieron con los envíos de Sokol. Las importaciones chinas procedentes de Rusia, incluidos los suministros a través de oleoductos y los envíos marítimos, aumentaron un 12,5% interanual a 10,81 millones de toneladas métricas, o 2,55 millones de barriles diarios (bpd) el mes pasado, según datos de la Administración General de Aduanas. Esta cifra se acercó bastante al anterior récord mensual de 2,56 millones de bpd, alcanzado en junio de 2023. Siete petroleros rusos sometidos a sanciones descargaron cargamentos de Sokol en puertos chinos en marzo, mientras Rusia trabajaba para despejar un exceso de suministro varado a raíz del endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Más de 10 millones de barriles del petróleo suministrado por Sakhalin-1, una unidad de Rosneft, habían estado flotando en almacenamiento durante los últimos tres meses en medio de las dificultades de pago y las sanciones a las empresas navieras y los buques que transportan el crudo. La acumulación de crudo ruso para su almacenamiento en reservas estratégicas por parte de la empresa estatal CNOOC también impulsó las importaciones procedentes de Rusia. Los datos de la consultora Kpler prevén que los envíos marítimos desde Rusia alcancen la cifra récord de 1,82 millones de bpd, incluidos 440.000 bpd de Sokol y 967.000 de ESPO. Rusia fue el principal proveedor de China a lo largo de 2023, con envíos de 2,14 millones de bpd a pesar de las sanciones occidentales y la limitación de precios tras la invasión de Ucrania por el Moscú en 2022. En coordinación con otros miembros de la OPEP+, Rusia optó por adelantar una reducción voluntaria de la producción de crudo de 300.000 bpd al primer trimestre del año para sostener los precios de la energía. Las importaciones de Arabia Saudita, hasta ahora el mayor proveedor de China, ascendieron a 6,3 millones de toneladas en marzo, o 1,48 millones de bpd, un 29,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Riad ha anunciado que prolongará su recorte voluntario de 1 millón de bpd hasta finales de junio, con lo que su producción se situará en torno a los 9 millones de bpd. El principal exportador mundial mantuvo el precio de venta oficial de marzo de su emblemático Arab Light a Asia en 1,50 dólares por encima de la media de Omán/Dubái, ya que el Reino trataba de asegurarse una cuota de mercado. Las importaciones de Malasia en enero-marzo, punto de transbordo de los cargamentos sancionados de Irán y Venezuela, se dispararon un 39,2% interanual a 13,7 millones de toneladas, o 3,23 millones de bpd. Los datos mostraron 375.296 toneladas de importaciones procedentes de Venezuela, tras un raro envío de 352.455 toneladas de crudo venezolano en febrero, en medio de una relajación temporal de las sanciones estadounidenses a Caracas. Las sanciones se reimpusieron a partir del jueves después de que Estados Unidos dijo que el presidente Nicolás Maduro incumplió sus compromisos electorales. Las aduanas no registraron importaciones procedentes de Irán. A continuación se enumeran las importaciones de los principales proveedores con volúmenes en millones de toneladas métricas y cálculos de variación porcentual interanual realizados por Reuters: País Cantidad en variación Total % marzo YTD Variación Rusia 10,81 12,5% 28,53 12,8% Arabia Saudita 6,30 -29,25% 19,79 -13,3% Irak 5,42 -10,7% 15,57 -0,8% Malasia 4,76 4,5% 13,70 39,2% EAU 4,06 9,4% 10,46 1,7% Omán 3,62 -5,0% 10,11 3,7% Brasil 3,58 -1,5% 9,52 -3,9% Angola 2,35 19,6% 7,03 12,6% Kuwait 1,16 -65,8% 3,73 -48,2% EE.UU 0,43 -52,6% 2,21 -13,4% Venezuela 0,38 N/D 0,73 N/D Irán 0,00 N/D 0,00 N/D (tonelada = 7,3 barriles para la conversión de petróleo crudo) (Reporte de Andrew Hayley y Amy Lv; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

