Las importaciones de GNL de EE. UU. representaron casi la mitad del suministro de gas de España en enero

MADRID, 10 feb (Reuters) -

El gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos representó el 44,4% del total de las importaciones de gas de España en enero, lo que supone un fuerte aumento con respecto al mismo mes del año pasado, según datos publicados el martes

Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de GNL de Europa, en un momento en que la región ha impulsado la eliminación gradual de las importaciones de energía de Rusia tras su invasión de Ucrania

Sin embargo, las amenazas arancelarias y la presión del presidente Donald Trump para hacerse con el control de Groenlandia han suscitado la preocupación de algunas autoridades por la creciente dependencia de la energía estadounidense

En enero, España importó el equivalente a 15.259 gigavatios hora (GWh) de gas de Estados Unidos, lo que supone un marcado aumento con respecto a los 10.454 GWh del año anterior, según datos del operador de la red de gas española Enagás

Esta cifra superó con creces los 10.092 GWh importados de Argelia, tradicionalmente el mayor proveedor de gas de España, que en su mayoría bombea gas directamente a España a través de gasoductos

Aunque Estados Unidos también encabezó la clasificación de proveedores en enero del año pasado, la diferencia con Argelia fue mínima

Las importaciones de gas natural procedentes de Rusia siguieron disminuyendo y representaron menos del 13% del suministro en enero, lo que supone un descenso de más de cinco puntos porcentuales con respecto al año anterior. (Información de Pietro Lombardi; edición de Andrei Khalip; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)