Las importaciones de soja UE 2025/26 bajan un 4% hasta el 21 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
23 sep (Reuters) - Las importaciones de soja de la Unión Europea para la campaña 2025/26, que comenzó en julio, sumaban 2,86 millones de toneladas métricas hasta el 21 de septiembre, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Comisión Europea el martes.
Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo sumaron 0,79 millones de toneladas, un 35% menos que el año anterior.
Por su parte, las importaciones comunitarias de harina de soja cayeron un 4% a 4,01 millones de toneladas, y las de aceite de palma se situaron en 0,60 millones de toneladas, un 25% menos que un año antes.
La Comisión no indicó ninguna cifra incompleta de las importaciones de los países de la UE, después de haber dicho anteriormente que las cifras de importación de Rumania faltaban desde agosto. (Reportes de Mathias de Rozario y Alban Kacher en Gdansk y Gus Trompiz. Editado en español por Javier Leira)
