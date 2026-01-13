Las importaciones españolas de GNL de EEUU se disparan a casi un tercio del suministro de 2025
MADRID, 13 ene (Reuters) -
El gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos representó el 30% de las importaciones totales de gas de España en 2025, frente a alrededor del 16,6% de 2024, mientras que las importaciones de GNL ruso cayeron significativamente, según mostraron los datos el lunes.
Con este aumento, Estados Unidos pasa a sustituir a Rusia como segundo mayor proveedor de España tras Argelia, que también bombea gas directamente a España a través de gasoductos.
Europa ha incrementado las importaciones de GNL de EEUU tras la invasión rusa de Ucrania y se propone eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso para finales de 2027.
El año pasado, España importó de EEUU el equivalente a 111.660 gigavatios hora (GWh) de gas, lo que supone un fuerte aumento respecto a los 56.435 GWh del año anterior, según datos del operador español de la red de gas Enagás.
Mientras tanto, el porcentaje de gas ruso en las importaciones totales de España cayó al 11,4% desde el 21,3% del año anterior.
