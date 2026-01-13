Las importaciones españolas de GNL de EEUU se disparan a casi un tercio del suministro de 2025

MADRID, 13 ene (Reuters) -

El gas natural licuado (GNL) procedente de ⁠Estados Unidos representó ⁠el 30% de las importaciones totales de gas de España en ⁠2025, ‌frente a ​alrededor del 16,6% de 2024, ​mientras que las importaciones de GNL ruso ‌cayeron significativamente, según mostraron los ‌datos el ​lunes.

Con este aumento, Estados Unidos pasa a sustituir a Rusia como segundo mayor proveedor de España tras Argelia, que también bombea gas directamente a España a través de gasoductos.

Europa ⁠ha incrementado las importaciones de GNL de ​EEUU tras la invasión rusa de Ucrania y se propone eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso para finales de 2027.

El año pasado, España importó de EEUU ⁠el equivalente a 111.660 gigavatios hora (GWh) de gas, lo ​que supone un fuerte aumento respecto a los 56.435 GWh del año anterior, ‍según datos del operador español de la red de gas Enagás.

Mientras tanto, el porcentaje de gas ruso en las importaciones totales de España ​cayó al 11,4% desde el 21,3% del año anterior.

