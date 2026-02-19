Las incautaciones de cocaína en Francia aumentaron un 49% en 2025

Las aduanas francesas incautaron cerca de 109 toneladas de estupefacientes en 2025, de las cuales más de 31 toneladas de cocaína, un aumento del 49% respecto a 2024, según el balance anual presentado este jueves

En total el valor económico de las incautaciones de estupefacientes asciende a casi US$2.200 millones (US$2.600 millones) en 2025, un aumento del 78% comparado a 2024

La cifra incluye más de US$1.500 millones (US$1.775 millones) de cocaína, según el balance anual presentado el jueves

"La presión ejercida por los flujos de drogas se intensifica en ciertos territorios especialmente expuestos, en particular la zona de Antillas-Guayana francesa y la frontera franco-española, que se volvieron estratégicas para las organizaciones criminales", subrayan las aduanas, que también citan el puerto de Le Havre y sus tres terminales de contenedores como la "principal puerta de entrada de la cocaína" en Francia metropolitana

El presidente de la República, Emmanuel Macron, pidió a finales de enero al gobierno "un plan masivo para las aduanas con el fin de reforzar nuestra acción en la lucha contra el narcotráfico en puertos y aeropuertos", cuestión clave a pocas semanas de las elecciones municipales en Francia, considerando que es necesario "cambiar de escala"

El año pasado los servicios aduaneros también incautaron más de 20 millones de artículos falsificados por tercer año consecutivo, cifra que no superaba los 12 millones en 2022

Además de drogas y productos falsificados los agentes decomisaron más de 547 toneladas de tabaco de contrabando en todo el territorio en 2025, frente a más de 488 toneladas en 2024 (+12%)

Este tráfico representa varios miles de millones de dólares en "perjuicio fiscal" para las finanzas públicas cada año, mientras que las aduanas francesas reivindican una contribución de US$44.830 millones a los ingresos del Estado y de la Unión Europea

En el ámbito de las armas, las incautaciones también son significativas, con más de un millar de armas de fuego (+20%), entre ellas cerca de 96 armas de guerra

Las aduanas alertan sobre las "ghost guns", armas de fuego no serializadas e imposibles de rastrear, ensambladas a partir de componentes comprados en kit o fabricadas con impresoras 3D, consideradas "una amenaza creciente para la seguridad pública"