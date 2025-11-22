Las inconsistencias de Josh Allen persisten en revés en Houston y Bills se alejan de la cima

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — A medida que las lesiones, pérdidas de balón y derrotas continúan acumulándose en Buffalo, Josh Allen y los Bills se están quedando sin jugadores y sin respuestas para abordar sus deficiencias.

La realidad pareció resumirse el jueves, durante una derrota de 23-19 ante Houston. Fue a principios del cuarto período cuando el quarterback fue captado por la cámara mientras azotaba su casco en la banda antes de volverse hacia el suplente Mitch Trubisky y decir: "¿Qué estamos haciendo?"

La escena tuvo lugar después de que el corredor James Cook fue detenido para una pérdida de dos yardas en cuarta y uno en la 23 de Houston. Fue una jugada fallida y una pregunta que ha perseguido a los Bills (7-4) durante gran parte de esta temporada, y especialmente durante un tramo en el que han perdido cuatro de siete.

Cada vez que Allen, el actual Jugador Más Valioso de la NFL, consigue un aparente avance con Buffalo, los Bills son frenados en seco a continuación, y es frecuente que suceda a causa de propios errores del quarterback.

Allen tiene un récord de 2-4 esta temporada cuando comete una pérdida de balón, y 1-4 cuando sufre dos o más. Y cuatro de sus ocho intercepciones han ocurrido dentro de la yarda 20 del oponente.

Adiós a las elevadas aspiraciones de los Bills, que en septiembre se imaginaban en el Super Bowl.

Aunque todavía están en la contienda, sus posibilidades de ganar un sexto título consecutivo de la División Este de la Conferencia Americana se han reducido. Nueva Inglaterra entra al fin de semana con un récord de 9-2, y ya tiene una victoria sobre Buffalo.

Si bien la defensiva de Buffalo ha sido el blanco de las críticas por sus diversas inconsistencias, particularmente contra la carrera, los números pintan un cuadro diferente, exponiendo a la ofensiva como la principal culpable.

En siete victorias, los Bills han anotado 245 puntos de manera combinada. Tienen 66 en cuatro derrotas. Buffalo ha perdido el balón sólo cuatro veces en victorias, en comparación con 11 en derrotas, incluidas tres contra Houston.

Y luego está una línea ofensiva que se suponía que era la fortaleza de los Bills, pero que ha permitido 28 capturas, 14 más que en todo el año pasado, incluidas ocho frente a Houston, la mayor cantidad que Allen ha recibido en un duelo en su carrera de ocho años.

Mientras tanto, muchos de los números defensivos de Buffalo son mejores en derrotas que en victorias, con la excepción de las recuperaciones de balón. Los Bills tienen diez en partidos ganados, y sólo tres en los perdidos.

Por otro lado, la defensiva ha jugado con desventaja durante gran parte de la temporada, y podría perder a un cuarto titular después de que el apoyador Terrel Bernard se lesionó un codo contra Houston.

Las garantías de Allen y el coordinador Joe Brady de que la ofensiva está bien han sido recibidas con resultados mediocres. Una semana después de que Allen tuvo tres touchdowns por pase y tres más por carrera en una victoria por 44-32 sobre Tampa Bay, no logró encontrar la zona de anotación el jueves por la noche.

Qué funciona

Equipos especiales. El corredor suplente Ray Davis ha brillado al hacerse cargo de las devoluciones de patada inicial. Una semana después de combinar 158 yardas en cuatro devoluciones, Davis aportó 145 en tres oportunidades contra Houston, incluyendo una de 97 yardas para un touchdown.

Qué falta

Eficiencia en tercera oportunidad. Buffalo terminó de 16-5 en tercera oportunidad contra Houston y se ha combinado para convertir solo 17 de 49 en cuatro derrotas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes