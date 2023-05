Las instituciones navarras reciben a Osasuna por su subcampeonato de Copa del Rey

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han organizado este lunes sendas recepciones institucionales a representantes del Club Atlético Osasuna tras quedar subcampeones en la final de la Copa del Rey, celebrada este sábado en Sevilla.

En primer lugar, el equipo directivo el club 'rojillo', encabezado por su presidente Luis Sabalza, los capitanes del equipo, David García y Unai García, y el entrenador, Jagoba Arrasate, han sido recibidos minutos antes de las 17 horas en el Ayuntamiento de Pamplona por el alcalde, Enrique Maya, y representantes de la corporación municipal, ante una Plaza Consistorial que ha congregado a aficionados.

"Después de un fin de semana lleno de emociones, esta ciudad y este Ayuntamiento quiere daros la enhorabuena por el enorme trabajo que habéis hecho para llegar a esa final, y el enorme trabajo que habéis hecho en la final", ha afirmado el alcalde, que ha recalcado que "la admiración y el orgullo es exactamente el mismo" que si hubiesen ganado el título, resaltando la "gesta deportiva" del equipo.

Tras subrayar que la afición "dio un ejemplo espectacular" en Sevilla, Maya ha remarcado que "los jugadores también habéis sido unos auténticos cracks" y "no como otros que se creen más de lo que son". "Muchas gracias por haber tenido ese aguante que habéis demostrado", ha apuntado el regidor, que ha apuntado que "habéis hecho historia".

"Todos los presentes soñábamos con traer la copa y en algún momento todos nos hemos imaginado qué sería abrir ese balcón y alzar la copa ante una plaza abarrotada. Pero es nuestra obligación poner en valor un hito que ha sido alcanzado por segunda vez en la historia de nuestro club. Es nuestro deber homenajear a esta plantilla y a esta afición, que ha luchado por dejar el nombre de Osasuna lo más alto posible", ha dicho por su parte Luis Sabalza.

Este, que ha añadido que estas recepciones sirven para "dignificar" lo que son "por encima de un resultado concreto". "Ser de Osasuna no va de ganar o perder, ser de Osasuna va de sentir", ha indicado, tras dar las gracias a la afición del equipo por el "enorme esfuerzo realizado" para que 26.000 'rojillos' les acompañasen en La Cartuja "y por el ejemplar comportamiento mostrado por la inmensa mayoría".

Sabalza, además, ha afirmado que uno de los momentos más especiales para él fue la llegada al estadio, al ver "miles de camisetas rojas animando al unísono". "No he visto nada parecido en mi vida, he visto más a la afición del subcampeón que a la del propio campeón", ha subrayado.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha confesado que ha sido un fin de semana "lleno de emociones". "No hemos podido traer la copa, pero creo que hay victorias más importantes, como ese sentimiento de pertenencia", ha expresado, asegurando que, a pesar de sentir "mucha tristeza" por no haber resultado campeones, "según van pasando las horas el orgullo se va imponiendo a esa tristeza".

Posteriormente, durante la recepción institucional realizada por el Ejecutivo foral, la presidenta María Chivite ha indicado que "no es ningún secreto" que les hubiera gustado llegar con la Copa. "Todos hubiéramos querido tener hoy en este Salón del Trono la Copa que fuisteis a disputar a Sevilla. No ha podido ser, pero a pesar de este sabor agridulce festejamos un subcampeonato", ha apuntado.

"Que un único resultado negativo no nos haga perder de vista el camino que nos ha traído hasta aquí", ha manifestado, tras destacar que "no siempre se gana, y eso también es parte del camino". Así, Chivite ha subrayado que "hoy Osasuna es más Navarra que nunca por lo que representa" y que el equipo supone "una identidad sana y colectiva, que une y que suma".

"Gracias por canalizar de nuevo la ilusión de toda Navarra, y gracias a todos los osasunistas por haber respondido con pasión a este llamamiento y por haber canalizado con deportividad el resultado", ha dicho. Chivite, que ha añadido que "Navarra entera está muy orgullosa de este resultado y confía en que habrá una próxima vez en que sí nos traeremos la Copa", ha apuntado que "el verdadero triunfo es recorrer juntos este camino".

En su segunda intervención de la tarde, Sabalza ha mostrado un "inmenso orgullo de estar hoy aquí" y cierta "pena" por "no estar aquí con la Copa del Rey, no poder ofrecer esa copa a esta maravillosa tierra nuestra que es Navarra, no poder regalarle esta alegría a todas esas personas que se desplazaron hasta Sevilla y a aquellas personas que abarrotaron las plazas de nuestras ciudades y pueblos para vivir juntos ese acontecimiento histórico". "Sin embargo, hay derrotas que suman tanto como victorias porque constituyen identidad. Y esta derrota que hemos tenido es una de ellas", ha concluído.

