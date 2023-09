Varias jugadoras de la selecci√≥n espa√Īola de f√ļtbol lamentaron este lunes que hayan sido convocadas en la primera lista de Montse Tom√© como nueva seleccionadora porque su deseo de no serlo "por motivos justificados" y que hab√≠an dejado "claro" en su comunicado del pasado viernes sigue "plenamente vigente" y adem√°s recalcaron que la convocatoria no se ha realizado "en tiempo y forma" seg√ļn la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".

"Las jugadoras de la selecci√≥n absoluta femenina de f√ļtbol quieren manifestar, a ra√≠z de la convocatoria y la posterior rueda de prensa de la nueva seleccionadora nacional, Montse Tom√©, que lo expresado en nuestro comunicado del 15 de septiembre de 2023, deja claro y sin ninguna opci√≥n a otra interpretaci√≥n nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes", indicaron en un nuevo comunicado.

Las futbolistas, entre ellas Alexia Putellas, Irene Paredes, Mapi L√©on, Ona Batlle o Tere Abelleira, apuntaron que "durante los posteriores d√≠as" a ese comunicado "no se ha transmitido nada diferente a ello a ning√ļn integrante de la RFEF", pidiendo "expresamente que la informaci√≥n que se transmita p√ļblicamente sea rigurosa".

"Nosotras como jugadoras profesionales de √©lite y tras todo lo acontecido en el d√≠a hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF al ponernos en una lista de la que hab√≠amos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas p√ļblicamente y con m√°s detalle a la RFEF, y con ello tomar la mejor decisi√≥n para nuestro futuro y para nuestra salud", a√Īadieron.

En cambio, s√≠ quisieron remarcar como "relevante" que esta convocatoria de Montse Tom√© "no se ha realizado en tiempo y forma de conformidad con el art. 3.2 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA". "Por lo que entendemos que la RFEF no se encuentra en disposici√≥n de exigirnos acudir a la misma. Lamentamos una vez m√°s que nuestra Federaci√≥n nos sit√ļe en una situaci√≥n que nunca hubi√©ramos deseado", concluyeron, por lo que ahora se abre la posibilidad de que todas las que as√≠ lo deseen no se presenten este martes al inicio de la concentraci√≥n.

Convocadas 20 de las 39 firmantes del comunicado

La nueva seleccionadora nacional femenina, Montse Tomé, convocó este lunes para los partidos ante Suecia y Suiza de la Liga de Naciones a 20 de las 39 futbolistas que el pasado viernes firmaron el mencionado comunicado renunciando a la selección hasta que no se produjeran "cambios contundentes en los puestos de liderazgo" de la RFEF y se crease en el combinado nacional "un lugar seguro".

La capitana Ivana Andr√©s, la doble Bal√≥n de Oro Alexia Putellas, Aitana Bonmat√≠, Alba Redondo, Cata Coll, Enith Sal√≥n, Esther Gonz√°lez, Irene Paredes, Irene Guerrero, Jenni Hermoso, Laia Codina, Mar√≠a P√©rez, Mariona Caldentey, Misa Rodr√≠guez, Oihane Hern√°ndez, Olga Carmona, Ona Batlle, Salma Paralluelo, Roc√≠o G√°lvez, Teresa Abelleira, Elene Lete, Fiamma Ben√≠tez, Inma Gabarro, Eva Navarro, Marta Cardona, Maite Oroz, Jana Fern√°ndez, Patricia Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Ainhoa Moraza, Mapi Le√≥n, Sandra Pa√Īos, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Luc√≠a Garc√≠a y Andrea Pereira fueron las firmantes.

Sin embargo, en la convocatoria aparecen 14 de estas históricas campeonas del mundo -Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salon, Irene Paredes, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, María Pérez, Tere Abelleira, Esther González, Eva Navarro y Mariona Caldentey-, junto a Athenea del Castillo, que no firmó ese comunicado y que anunció al día siguiente que acudiría porque había visto cambios.

Adem√°s, la nueva seleccionadora tambi√©n cit√≥ a dos jugadoras importantes como 'Mapi' Le√≥n y Patri Guijarro, que formaban parte del grupo de 15 futbolistas que hace un a√Īo pidieron no ir convocadas por la situaci√≥n en el combinado nacional y que se mostraron firme en sus renuncias de cara al Mundial. Tambi√©n aparecen entre las citas otras tres jugadoras de ese n√ļcleo como son las delanteras Amaiur Sarriegi y Luc√≠a Garc√≠a y la defensa Laia Aleixandri, presentes en la pasada Eurocopa de Inglaterra.