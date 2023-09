Varias jugadoras de la selecci√≥n espa√Īola de f√ļtbol lamentaron este lunes que hayan sido convocadas en la primera lista de Montse Tom√© como nueva seleccionadora porque su deseo de no serlo y que hab√≠an dejado "claro" en su comunicado del pasado viernes sigue "plenamente vigente" y recalcaron que no se ha realizado "en tiempo y forma" seg√ļn la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".

"Las jugadoras de la selecci√≥n absoluta femenina de f√ļtbol quieren manifestar, a ra√≠z de la convocatoria y la posterior rueda de prensa de la nueva seleccionadora nacional, Montse Tom√©, que lo expresado en nuestro comunicado del 22 de septiembre de 2023, deja claro y sin ninguna opci√≥n a otra interpretaci√≥n nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes", indicaron en un nuevo comunicado.

Las jugadoras, entre ellas Alexia Putellas, Tere Abelleira, Mapi Le√≥n o Irene Paredes, aseguran que "van a estudiar las posibles consecuencias legales" a las que las "expone" la RFEF con esta convocatoria y advierten que esta no se ha realizado "en tiempo y forma" por lo que el organismo "no se encuentra en disposici√≥n" de exigirles que acudan. "Lamentamos una vez m√°s que nuestra Federaci√≥n nos sit√ļe en una situaci√≥n que nunca hubi√©ramos deseado", han sentenciado.