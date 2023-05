Las inundaciones en Italia dejan al menos 9 muertos y obligan a anular GP de F1

Las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en el norte de Italia dejaron al menos nueve muertos y obligaron a anular el GP de F贸rmula 1 previsto este fin de semana.

Las autoridades regionales confirmaron este mi茅rcoles que nueve personas murieron en la regi贸n de Emilia-Roma帽a por las inundaciones, que arrasaron localidades enteras de la zona.

Las calles de numerosas localidades se vieron sumergidas por las aguas tras unas abundantes lluvias que desbordaron a una decena de r铆os. Muchos vecinos se vieron bloqueados y obligados a refugiarse en los tejados de sus casas.

Seg煤n el ministro de Protecci贸n Civil, Nello Musumeci, 50.000 personas se quedaron sin electricidad y unas 5.000 fueron evacuadas con ayuda de lanchas neum谩ticas y helic贸pteros.

"Nada ser谩 como antes, porque este proceso de tropicalizaci贸n que est谩 subiendo de 脕frica afecta ahora tambi茅n a Italia", a帽adi贸 Musumeci.

El presidente regional, Stefano Bonaccini, se帽al贸 por su parte que hab铆a "numerosos desaparecidos".

El coronel Paolo Capizzi, del servicio de meteorolog铆a del ej茅rcito del aire, declar贸 a la AFP que la repetici贸n de fen贸menos meteorol贸gicos extremos "puede ser consecuencia del cambio clim谩tico en curso".

Italia sufri贸 episodios de sequ铆a en los 煤ltimos meses. "Tarde o temprano, el d茅ficit de agua se colma, pero a veces demasiado deprisa", a帽adi贸.

Simona Matassoni, propietaria del hotel Savio en Cesena, una de las localidades afectadas en la costa adri谩tica, asegur贸 a la AFP que "nunca hab铆a visto algo as铆".

"Esta vez hemos pasado miedo de verdad", dijo.

La madrugada del mi茅rcoles, los vecinos de los alrededores de Forli, la ciudad donde se registr贸 la primera v铆ctima mortal, tuvieron que huir descalzos y con el agua hasta el pecho, constat贸 un fot贸grafo de la AFP.

"Esto es el fin del mundo", dijo su alcalde, Gian Luca Zattini, en un mensaje en Facebook.

- Anulado el GP de F贸rmula 1 -

Las inundaciones obligaron a anular el Gran Premio de F贸rmula 1 previsto en Emilia-Roma帽a de viernes al domingo.

"Despu茅s de las conversaciones entre Formula One (...), las autoridades competentes, entre ellas los ministros afectados (...), el presidente de la regi贸n Emilia-Roma帽a, el alcalde de la ciudad y el promotor, se tom贸 la decisi贸n de que el Gran Premio no tendr谩 lugar en 脥mola", anunci贸 el promotor de la F1, Formula One, en un comunicado, sin precisar si la carrera ser谩 reprogramada de aqu铆 a final de temporada.

"Es una decisi贸n responsable debido a la situaci贸n que viven las ciudades y pueblos de la regi贸n. No ser铆a justo incrementar la presi贸n sobre las autoridades locales y los servicios de intervenci贸n en un periodo dif铆cil", prosigue el texto.

"La situaci贸n es cr铆tica, todav铆a tenemos horas dif铆ciles por delante", advirti贸 precisamente Matteo Gozzoli, alcalde de la ciudad de Cesenatico, en la costa del Adri谩tico.

El servicio italiano de Protecci贸n Civil se帽al贸 que 14 r铆os se desbordaron entre el martes y el mi茅rcoles, y que 23 municipios resultaron anegados.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asegur贸 que el gobierno est谩 "listo a intervenir con la ayuda necesaria".

La regi贸n de Emilia-Roma帽a se vio afectada hace dos semanas por unas fuertes lluvias, que causaron inundaciones y deslizamientos de terreno. Murieron dos personas.

La depresi贸n que est谩 golpeando Italia caus贸 igualmente inundaciones del otro lado del mar Adri谩tico, en Croacia y Bosnia, sin causar v铆ctimas mortales por el momento.

