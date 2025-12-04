Las islas Feroe autorizan el derecho a abortar hasta las 12 semanas de embarazo

Las mujeres de las islas Feroe podrán abortar hasta las 12 semanas de embarazo, según una ley aprobada este jueves por el Parlamento de este territorio autónomo de Dinamarca, que tenía una de las legislaciones más restrictivas de Europa.

Hasta ahora, solo se podía recurrir al aborto en algunos casos, como que la salud de la madre corriera peligro o que el feto no fuera viable.

La propuesta de ley fue aprobada con 17 votos a favor y 16 en contra, en tercera lectura.

"El Logting [Parlamento] [...] acaba de darle a las mujeres feroesas el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a elegir [si desean] abortar hasta la duodécima semana", declaró en Instagram la asociación "Fritt Val" (Libre elección), que militaba por que se modificara la ley.

No estaba claro que el texto fuese a salir adelante. Hace un año se presentó una propuesta similar que no recabó el apoyo de la mayoría.

Situado en el Atlántico norte, el archipiélago de las Feroe agrupa 18 islas y unos 56.000 habitantes.

En Europa, la prohibición total del aborto es una excepción que solo se da en Andorra y en el Vaticano. En Malta, donde la interrupción voluntaria del embarazo estaba prohibida, se aprobó en junio de 2023 en los casos de que la vida de la madre corra peligro o que el feto no sea viable.

En Polonia, el derecho al aborto se restringió fuertemente en 2023.

