Las jugadas a pelota parada, el arma del Arsenal para un póker de títulos

Una faceta más del juego para unos o un recurso para equipos menos dotados técnicamente que suele afear el espectáculo para otros. Las jugadas a pelota parada, con el Arsenal como gran especialista, suscitan controversia antes del duelo de los Gunners en octavos de la FA Cup

El equipo de Mikel Arteta, que visita el sábado al modesto Mansfield Town, de la 3ª categoría inglesa, lidera la Premier League y está clasificado para octavos de la Liga de Campeones y para la final de la Copa de la Liga, por lo que la opción de un póker de títulos no suena a utopía en el Emirates Stadium

Pero la superioridad del conjunto londinense en todos sus frentes, y su potencia en las jugadas a pelota parada, han suscitado una serie de críticas desde el resto de equipos por el recurso a ese tipo de acciones por parte de un plantel sobrado de talento como el del Arsenal

Una de las voces que se han alzado fue la del técnico del Liverpool Arne Slot, para el que la creciente dependencia de las jugadas a pelota parada del Arsenal en particular y de la Premier League en su conjunto resta atractivo al juego

"Lo primero es que hay que aceptarlo. Creo que se da sobre todo aquí, en la Premier League", dijo Slot a los periodistas el lunes. "si miro otras ligas, no creo que haya tanto énfasis en las jugadas a pelota parada"

El entrenador neerlandés considera que los arqueros en la Premier League reciben menos protección por parte de los árbitros que en otras ligas. "Aquí casi puedes golpear a un arquero en la cara y el árbitro sigue diciendo que se continúe", afirmó Slot. "¿me gusta? A mi corazón futbolero no le gusta"

El exdelantero del Chelsea Chris Sutton, campeón de la Premier League con el Blackburn, sostiene que el Arsenal será el campeón "más feo" de la Premier League si acaba conquistando el título

Y tras la victoria del Arsenal el miércoles ante el Brighton (1-0), el DT de las Seagulls, Fabian Hürzeler, cargó contra el juego rácano del Arsenal y contra las pérdidas de tiempo de sus jugadores tras el partido ganado 1-0 por los Gunners

"Creo que hoy solo hubo un equipo que intentó jugar al fútbol. ¿han visto en un partido de la Premier League a un portero tirarse al suelo tantas veces", lanzó aludiendo al arquero David Raya. "si pregunto a todos en la sala, ¿de verdad disfrutó de este partido? Estoy seguro de que quizá uno levante la mano porque es un gran aficionado del Arsenal", inquirió

- 16 goles de córner -

Arteta salió al paso de las críticas afirmando que sólo le preocupa que su equipo pueda ser capaz de marcar más goles en ese tipo de acciones

Con el francés Nicolás Jover como ayudante de Arteta especializado en la pelota parada, el Arsenal es el rey de las jugadas de estrategia y el pasado domingo marcó su 16º gol de córner esta temporada en la Premier, igualado el récord del campeonato inglés

"Estoy enfadado porque no marcamos más, y también porque encajamos", dijo a los periodistas el martes

"Me gustaría jugar con tres jugadores más en mi propio campo para lograr un fútbol precioso. Esa no es la realidad del fútbol. Si quieres ver ese tipo de fútbol, tienes que irte a otro país, porque en la Premier League, en las dos o tres últimas temporadas, no es el caso", defendió el técnico vasco

Quizá ante el Mansfield, un equipo que ocupa el 16º puesto en la tercera división inglesa, los hombres de Arteta puedan desplegar un juego más combinativo y preciosista

El Mansfield llegó los octavos de final de la FA Cup por primera vez en 51 años tras vencer al Burnley en la cuarta ronda

El club de la localidad de Mansfield está dirigido por Nigel Clough, hijo del también entrenador Brian Clough, quien llevó al Derby County y al Nottingham Forest al título de la liga inglesa, y que ganó en dos ocasiones la Copa de Europa con este último