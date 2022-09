Las jugadoras españolas, apoyadas por Putellas, afirman "que no han renunciado a la selección"

Las quince jugadoras españolas que el jueves afirmaron que no volverían a la selección mientras no haya cambios, a las que se unió ahora también Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, afirman este viernes en un comunicado que "no han renunciado a la selección".

"En ningún caso hemos RENUNCIADO a la Selección Española de Fútbol tal y como señala en su comunicado oficial la RFEF (Federación Española)", afirmaron las internacionales en un comunicado en sus redes sociales.

"Hemos mantenido, mantenemos y mantendremos un compromiso incuestionable con la Selección Española", añade el comunicado, en el que reiteran, sin embargo, su intención de no volver mientras no se produzcan cambios.

En su misiva del jueves a la Federación Española solicitaron "no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la Selección y que podrían derivar en indeseables lesiones", añadieron las jugadoras.

- 'No es un chantaje' -

Las internacionales insisten en que "nunca hemos pedido el cese del seleccionador (Jorge Vilda) como se ha comentado", pero creen que deben "expresar de forma constructiva y honesta lo que consideramos puede mejorar el rendimiento del grupo".

Al grupo inicial de quince jugadoras, se unió este viernes la Balón de Oro Alexia Putellas, que también publicó en sus redes sociales el mismo comunicado.

Putellas mostró su apoyo a sus compañeras, aunque no puede ser inmediatamente seleccionada tras ser operada del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a mediados de julio.

Las jugadoras insisten en que no se puede interpretar su postura "como un capricho o un chantaje", recordando que con esta acción "penalizamos nuestra carrera profesional, nuestra economía y por supuesto seguir construyendo algo importante en el fútbol femenino".

Desde la RFEF, la postura de las jugadoras se ha entendido como una forma de presión con la intención de provocar la salida de Vilda.

La RFEF "no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias", había afirmado la federación en la noche del jueves.

Este nuevo episodio llega después que en la última convocatoria de septiembre, las capitanas Irene Paredes, Patri Guijarro y Jenni Hermoso explicaran a los responsables de la federación que no estaban de acuerdo con los métodos de Vilda.

Las tres comparecieron ante los medios y reconocieron un "malestar general" con Vilda, aunque negaron haber pedido su dimisión.

Vilda, por su parte, se declaró "dolido por la forma de proceder" de las jugadoras, afirmando: "Soy una persona dialogante y siempre estoy dispuesto a hablar".

- 'Situación anómala' -

Ni Jenni Hermoso ni Paredes figuran entre las jugadoras que han vuelto a mostrar su descontento, pero las futbolistas que ha protestado también fueron apoyadas este viernes por la estrella estadounidense Megan Rapinoe, Balón de Oro en 2019.

"Tenéis una decimosexta jugadora de pie junto a vosotras", escribió Rapinoe en su cuenta de Instagram.

La directora de fútbol de la RFEF, Ana Álvarez, reiteró este viernes que, aunque la legislación vigente contempla sanciones para quien no atienda la llamada de la selección, no llegarán a ese extremo y no tomarán "ninguna medida más allá de respetar su posición, que es la de no venir".

Álvarez dejó ver de esta manera que Vilda no las llamará cuando den la lista para los próximos encuentros amistosos contra Suecia el 7 de octubre y, cuatro días más tarde, contra Estados Unidos.

"Es una situación totalmente anómala", señaló este viernes el seleccionador español, Luis Enrique Martínez al ser preguntado sobre el asunto en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Naciones contra Suiza.

"Pero no tengo la más mínima duda de que la federación la va a gestionar de la mejor manera posible", añadió Luis Enrique.

Gr/mcd/pm