Las lesiones del Napoli empeoran: Anguissa estará fuera por meses

NÁPOLES, Italia (AP) — Frank Anguissa se ha convertido en el tercer jugador del Napoli en quedar fuera de juego por una lesión de muslo a largo plazo.

Anguissa se lesionó durante su participación internacional con Camerún y, aunque los informes iniciales parecían positivos, el Napoli emitió un comunicado el jueves diciendo que las pruebas habían revelado una "lesión de alto grado en el isquiotibial izquierdo".

El Napoli no indicó cuándo se espera que Anguissa regrese, pero es probable que el centrocampista de 29 años esté fuera de juego durante tres a cuatro meses.

El también centrocampista Kevin De Bruyne y el delantero Romelu Lukaku están fuera con lesiones similares, y no se espera que ninguno regrese hasta el nuevo año.

Anguissa había contribuido con cuatro goles y dos asistencias en 15 partidos esta temporada en la Serie A y la Liga de Campeones.

La lesión también lo deja fuera de la Copa Africana de Naciones, que comienza el próximo mes.

