Las leyendas despiertan en la actualización por el tercer aniversario de Darkness Rises

Darkness Rises , el juego de rol (RPG) de acción en tercera persona para móviles de Nexon America, celebra su su tercer aniversario con nuevos contenidos, eventos especiales de aniversario y numerosas recompensas, incluyendo un regalo para todos los que se conecten desde hoy hasta el 22 de agosto de 2021.

Legends Awaken in Darkness Rises Third Anniversary Update (Graphic: Business Wire)

La actualización Legends Awaken añade nuevos y emocionantes contenidos que, además de celebrar el tercer aniversario, enriquecen el lore del juego con la nueva habilidad Character Awakening, el nuevo Demonic Raid, el igualmente nuevo Royal Kitty Pet y varios eventos de aniversario que permiten a los jugadores unirse a la celebración.

Además del contenido del juego Legends Awaken, la actualización también ofrece una serie de eventos temporales y recompensas para los jugadores que se unan a la celebración, incluyendo los siguientes eventos de aniversario:

La actualización también incluye nuevos disfraces Military Band, nuevas capacidades Awakening Link y más de 19 capacidades Awakening pasivas a elegir.

Para unirse a las festividades, los jugadores pueden descargar el juego para iOS o Android. Para más información sobre Darkness Rises, visita: https://dr.nexon.com.

Recursos: Tráiler de Legends Awaken / Gráficos

Redes sociales: Twitch / Instagram/Twitter / Discord

Acerca de Darkness Rises https://dr.nexon.com/ Lanzado en 2018, Darkness Rises es un rompedor RPG de acción de última generación de Nexon que combina gráficos impresionantes, una revolucionaria jugabilidad inmersiva y feroces batallas al alcance de su mano. Con categorías únicas y batallas fenomenalmente renderizadas en iOS y Android, Darkness Rises tiene más de 23 millones de jugadores, 35 millones de personajes personalizados y 2,4 millones de misiones completadas desde el lanzamiento del juego.

Acerca de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/ Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

