Las licencias chinas de exportación de acero frenarán las fricciones comerciales

Por Amy Lv y Joe Cash

PEKÍN, 18 dic (Reuters) - El Ministerio de Comercio de China informó el jueves que el requisito de licencia de exportación para unos 300 productos siderúrgicos permitirá una supervisión más estrecha de los envíos de acero y se ajusta a las normas de la Organización Mundial del Comercio.

El mayor productor y consumidor de acero del mundo dijo el pasado viernes que planeaba implantar un sistema de licencias a partir de 2026 para regular las exportaciones del metal, ya que sus envíos se han enfrentado a una creciente reacción proteccionista en todo el mundo.

"El sistema de licencias de exportación de acero cumple con las normas de la Organización Mundial del Comercio", dijo He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio, a los periodistas en una sesión informativa semanal el jueves, añadiendo que no implicaba la restricción de los volúmenes de exportación.

Las exportaciones chinas de acero se han disparado desde 2023, tras la recuperación del impacto de la pandemia de COVID-19, a pesar de las barreras comerciales que imponen cada vez más países con el argumento de que los productos baratos perjudican a los fabricantes nacionales.

"Hay un problema con las exportaciones actuales de acero: los volúmenes aumentaron pero el valor se redujo, lo que ha desencadenado fricciones comerciales masivas", dijo Luo Tiejun, vicepresidente de la Asociación China del Hierro y el Acero, respaldada por el Estado, en un comunicado de la asociación el jueves.

En los 11 primeros meses del año, los envíos de acero al exterior aumentaron un 6,7% interanual hasta alcanzar un récord de 107,72 millones de toneladas métricas, mientras que el valor en dólares correspondiente cayó un 2,1%, según datos de aduanas.

VÁLIDO POR SEIS MESES DENTRO DE UN AÑO CALENDARIO

La licencia de exportación de acero, que requiere una solicitud en línea, tendrá una validez de medio año y sólo podrá utilizarse durante el año en que se expida, aunque no haya expirado el periodo de seis meses, según el comunicado de CISA, que cita a un funcionario del Ministerio de Comercio.

La licencia de exportación puede utilizarse hasta 12 veces para despachar aduanas en determinadas operaciones durante su periodo de validez, según el comunicado.

China ya ha aplicado anteriormente un sistema de licencias a sus exportaciones de acero. En 2007, exigió licencias de exportación para algunos productos siderúrgicos, pero canceló el requisito en 2009.

(Reporte de Amy Lv y Joe Cash; Editado en Español por Ricardo Figueroa)