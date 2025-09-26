Las lluvias acumuladas desde octubre están en 663 l/m2, un 9% por encima del mismo periodo en 2024

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las lluvias acumuladas desde el 1 de octubre de 2024 están en 663 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que equivale a un 9% por encima del valor normal correspondiente a dicho periodo, 606 l/m2, a menos de una semana del fin del año hidrológico, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, las precipitaciones acumuladas se sitúan por encima de sus valores normales en gran parte de la Península y destaca en especial en su interior, a lo largo del levante y en el cuadrante suroeste. Por el contrario, las precipitaciones se encuentran por debajo de lo habitual en una franja del litoral cantábrico que comprende Ourense y este de Lugo, Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco, así como en el cuadrante sureste peninsular, con excepción de la región de Murcia.

En ambos archipiélagos, las cantidades registradas están por debajo de los valores normales del periodo correspondiente a 1991-2020, salvo en el norte de las islas de Mallorca, de La Palma y de La Gomera.

Durante el periodo del 17 al 23 de septiembre, AEMET ha indicado que las precipitaciones afectaron a la mitad norte y levante peninsulares y a ambos archipiélagos, aunque en menor medida en el canario, donde solo se dieron en el norte de las islas de mayor relieve. Además, en el tercio norte de la Península se superaron los 10 l/m2, al igual que en puntos más aislados del levante y de los sistemas Central e Ibérico junto con el norte de la isla de Mallorca y la isla de Menorca.

Asimismo, las cantidades más destacadas alcanzaron los 80 l/m2 y 100 l/m2 en el este de Asturias, en toda Cantabria y en áreas de Cataluña.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, el organismo estatal ha destacado los 51 l/m2 en Vigo/Peinador, 48 l/m2 en Palma de Mallorca/Son Sant Joan y en el aeropuerto de Reus, 45 l/m2 en Palma de Mallorca/CMT, 41 l/m2 en San Sebastián/Igeldo y 37 l/m2 en Pontevedra.

El día 24 de septiembre las precipitaciones fueron escasas, con registros siempre menores que 5 l/m2 en el País Vasco, en el litoral este de Cataluña y en el norte de las islas de Gran Canaria y Tenerife.