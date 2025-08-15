Las lluvias acumuladas desde octubre están un 12% por encima de su valor normal, con 647 l/m2

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2024 hasta el 12 de agosto de 2025 se cifra en 647 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press. Esto quiere decir que se encuentran un 12% por encima del valor normal correspondiente a dicho periodo: 579 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas se sitúan por encima de sus valores normales en gran parte de la Península, destacando especialmente en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, y en la mitad occidental de Andalucía con casi más del doble de precipitación que lo normal para estas fechas. A su vez, también están por encima de esos valores a lo largo del Sistema Central e interior de Madrid, en el oeste de Castilla-La Mancha y en puntos del Sistema Ibérico.

Por el contrario, se encuentran por debajo de lo habitual en una franja del litoral cantábrico que comprende la provincia de Ourense, Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco, así como en el cuadrante sureste peninsular, con excepción de la zona de Murcia mencionada previamente. En ambos archipiélagos, las cantidades registradas están por debajo de los valores normales del periodo 1991-2020, salvo en el norte de las islas de Mallorca, de La Palma y de La Gomera.

El organismo estatal ha explicado que las precipitaciones, principalmente en forma de tormentas, afectaron a la mayor parte de la Península entre el 6 y el 12 de agosto. Sin embargo, en ambos archipiélagos fueron prácticamente nulas. Así, se superaron los 10 l/m2 en puntos más dispersos de Gredos, de los sistemas Central e Ibérico, de Extremadura, del interior de Andalucía y de Cataluña. En una zona aislada de Lleida, alcanzaron los 30 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha destacado los 33 l/m2 en Salamanca/Matacán, los 12 l/m2 en Albacete/Obs, los 10 l/m2 en Lleida, los 5 l/m2 en el aeropuerto de Zaragoza y en Cáceres y los 4 l/m2 en Cuenca. El día 13 se registraron precipitaciones también en forma de tormenta y de manera dispersa por el interior, levante y norte peninsulares, destacando los más de 30 l/m2 acumulados en el interior de la provincia de Valencia.