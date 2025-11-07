Las lluvias acumuladas desde octubre se cifran en 51 l/m2, un 41% menos que su valor normal.

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico el 1 de octubre hasta el 6 de noviembre se cifran en 51 litros por metro cuadrado (l/m2) y suponen un 41% menos que su valor normal para este periodo (86 l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press.

En líneas generales, las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en todo el territorio con la excepción de una franja en el levante peninsular que va desde Almería hasta el delta del Ebro, donde incluso se superan en más del doble. A su vez, también se superan esos valores en la provincia de Sevilla, en áreas del Sistema Central y sur de Huelva y en Ibiza.

Durante el periodo del 29 de octubre al 4 de noviembre, el organismo estatal ha precisado que las precipitaciones afectaron a toda la Península salvo a Alicante y a la mitad este de Murcia. A su vez, también afectaron a Baleares y en menor medida a las islas Canarias más occidentales.

En la mitad este peninsular y Pirineos se superaron ampliamente los 10 l/m2. De hecho, en la mitad norte de la provincia de Sevilla se recogieron más de 60 l/m2 y en la mitad occidental gallega llegó a haber acumulaciones que sobrepasaron los 120 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha destacado los 86 l/m2 en Vigo/Peinador, los 64 l/m2 en Pontevedra, los 55 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 51 l/m2 en Ourense, los 43 l/m2 en Morón de la Frontera y los 40 l/m2 en Ponferrada. Además, el día 4 se registraron precipitaciones a lo largo de casi toda la Península con más de 60 l/m2 en la provincia de Tarragona y en el interior de Pontevedra.