Las lluvias inundan las tiendas de los palestinos sin hogar en Gaza

GAZA/CAIRO, 25 nov (Reuters) - Fuertes lluvias provocaron inundaciones en la Franja de Gaza el martes, anegando las tiendas de campaña de miles de palestinos sin hogar que se enfrentan a la perspectiva de duras tormentas invernales sin un refugio apropiado.

La gran mayoría de los 2 millones de habitantes de Gaza se vieron obligados a abandonar sus hogares durante los dos años de guerra terrestre y aérea de Israel en el pequeño y abarrotado enclave, desencadenada por el ataque de Hamás en octubre de 2023. Muchos viven ahora en tiendas de campaña y otros refugios básicos.

Desde mediados de octubre se ha mantenido en general un alto el fuego, pero la guerra ha demolido gran parte de Gaza, incluida la infraestructura básica, dejando unas condiciones de vida desoladoras para la mayor parte de la población.

"Este sufrimiento, esta lluvia (...) y los sistemas meteorológicos de baja presión ni siquiera han empezado todavía. Es sólo el comienzo del invierno, y ya estamos inundados y humillados", dijo Um Ahmed Aowdah fuera de su tienda mientras llovía a cántaros el martes.

"No hemos recibido tiendas ni lonas nuevas. Nuestra lona tiene dos años y nuestra tienda también: están completamente gastadas", agregó.

Amjad Al-Shawa, director de la Red de ONG palestinas, dijo que se necesitan urgentemente al menos 300.000 tiendas nuevas para albergar a los cerca de 1,5 millones de personas que siguen desplazadas de sus hogares.

El Servicio Palestino de Defensa Civil dijo que miles de tiendas que albergaban a familias desplazadas habían quedado inundadas por el agua de lluvia o dañadas por las tormentas torrenciales de la semana pasada.

En algunas zonas del enclave costero, las aguas subieron entre 40 y 50 centímetros sobre el nivel del suelo, lo que arrastró algunas tiendas, mientras que un hospital de campaña tuvo que suspender sus operaciones debido a las inundaciones, informaron médicos y testigos.

Naciones Unidas dijo el lunes que, aunque estaba trabajando para llevar suministros de invierno a Gaza, el número de camiones que podían entrar en el enclave estaba limitado por las restricciones impuestas por Israel a los grupos de ayuda. (Reporte de Mahmoud Issa en la ciudad de Gaza, Ramadan Abed en Khan Younis, Nidal Al Mughrabi en El Cairo y Pesha Magid en Jerusalén; redacción de Pesha Magid; edición en español de Javier López de Lérida)