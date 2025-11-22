Las lluvias torrenciales en Vietnam ya dejan 55 muertos

El balance de las lluvias excepcionalmente intensas que azotan Vietnam ascendió a al menos 55 muertos en menos de una semana, informó el sábado el Ministerio de Medioambiente, mientras que 13 personas siguen desaparecidas.

Desde finales de octubre, precipitaciones incesantes han azotado el sur y centro del país asiático, lo que ha provocado inundaciones que han dejado bajo el agua destinos turísticos y sitios históricos.

Al menos 55 personas han muerto desde el domingo en seis provincias, en particular en Dak Lak, con más de 20 víctimas, aseguró el ministerio.

El viernes, los equipos de rescate seguían ayudando a los habitantes refugiados en los árboles y en los tejados de las casas, según la prensa estatal.

A pesar de que el nivel del agua ha bajado, varias autopistas seguían intransitables este sábado y unas 300.000 personas siguen sin electricidad, precisó el gobierno.

Entre enero y octubre, las catástrofes naturales causaron 279 muertos o desaparecidos en Vietnam y más de US$2.000 millones en daños, según cifras oficiales.

El país es propenso a lluvias intensas entre junio y septiembre, fenómenos que según científicos se han visto agravados por el cambio climático provocado por el hombre.

