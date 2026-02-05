-Las mayores provisiones de BBVA contrarrestan el optimismo sobre los ingresos por créditos

(Reescribe para centrarse en las expectativas de aumento de los préstamos, se añaden provisiones más elevadas, ratios de rentabilidad en el párrafo 3, acciones, comentarios de analistas en 5-6, provisiones en 7, detalles a partir ⁠de 11, cambia el titular)

Por Jesús Aguado

MADRID, 5 feb (Reuters) - ⁠El banco español BBVA dijo el jueves que el aumento de los ingresos por créditos en México y España debería respaldar el crecimiento en 2026, pero las acciones caían después de que las provisiones del cuarto trimestre, superiores a lo esperado, y unos resultados más débiles ⁠en Turquía y ‌Argentina contrarrestaran unos resultados ​que, por lo demás, eran sólidos.

La segunda entidad crediticia más grande de la zona euro por valor de mercado registró un aumento interanual del ​4,1% en su beneficio neto del cuarto trimestre, hasta los 2.530 millones de euros, en consonancia con las previsiones de los analistas encuestados por Reuters.

En ‌2025, el beneficio neto aumentó un 4,5% hasta alcanzar la cifra récord de 10.510 millones ‌de euros, lo que supone una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE, ​por sus siglas en inglés) del 20%, frente al 19,3% registrado a finales de 2025.

BBVA ha confiado en los mercados latinoamericanos para compensar la presión de los bajos tipos de interés de la zona euro, pero la depreciación de las divisas en los mercados emergentes ha afectado en ocasiones a los resultados.

A las 1026 GMT, las acciones de BBVA bajaban un 6,5% tras haber subido un 112% el año pasado y un 9% en lo que va de año. Jefferies señaló en una nota a sus clientes que "los alentadores resultados en los mercados principales de México y España se vieron contrarrestados por los resultados desfavorables en Turquía y Argentina, debido a las mayores necesidades de provisiones en el sector minorista, lo que creemos que ⁠planteará algunas preguntas". Las dotaciones para insolvencias aumentaron un 19% interanual en el trimestre hasta alcanzar los 1.750 millones de euros, por encima de las previsiones de 1.660 millones de euros, y el coste del ​riesgo, que gestiona las pérdidas potenciales, aumentó 4 puntos básicos en el trimestre hasta situarse en el 1,39%.

MAYOR MARGEN DE INTERESES EN ESPAÑA Y MÉXICO

El margen de intereses —la diferencia entre los ingresos por préstamos menos los costes de los depósitos—, aumentó un 9,8% interanual en el trimestre, hasta alcanzar los 7.030 millones de euros, por encima de las previsiones de 6.910 millones de euros, gracias a la sólida dinámica de crecimiento de los préstamos subyacentes.

En España, el beneficio neto aumentó un 13,7% interanual en el trimestre, mientras que el margen de interés aumentó un 5,8%. Para 2026, se prevé un crecimiento de entre un dígito bajo y medio en el margen de ⁠intereses, respaldado por un crecimiento esperado del 5% en los préstamos, después de que el margen de interés aumentara un 3,2% en 2025.

En México, su principal mercado, ​el beneficio neto y el margen de intereses aumentó un 10,8% y un 8,5% en el trimestre, respectivamente, pero el margen de intereses en 2025 cayó un 1,1%. La entidad crediticia prevé un crecimiento de entre un dígito medio y alto este año, respaldado por un crecimiento de un dígito alto en los préstamos.

En Turquía, el beneficio neto del trimestre cayó un 11,3% interanual, ya que ‍las autoridades mantuvieron las restricciones crediticias para controlar la inflación. El beneficio neto aumentó un 32% hasta alcanzar los 805 millones de euros en 2025, gracias a unas tasas de inflación mejores de lo esperado.

El año pasado había previsto un beneficio neto inferior a 1.000 millones de euros y ahora espera alrededor de 1.000 millones de euros de beneficio neto en 2026.

BBVA también anunció el jueves un dividendo bruto récord en efectivo de 0,92 euros por acción, un 31% más que en 2024. En total, distribuirá 5.250 millones de euros en concepto ​de remuneración ordinaria, o más de 9.000 millones de euros, incluyendo la recompra de 4.000 millones de acciones en diciembre. El ratio de capital de nivel 1 ordinario totalmente aplicado (CET1) del banco, la medida más estricta de solvencia, se situó en el 12,7% a finales de 2025, frente al 13,42% a finales de septiembre o el 12,42% a nivel proforma tras deducir la recompra.

(1 dólar = 0,8483 euros) (Información de Jesús ‍Aguado; información adicional de Emma Pinedo; edición de Aislinn Laing, Louise Heavens y Jan Harvey; editado en español por Tomás Cobos y María Bayarri Cárdenas)